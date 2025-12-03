17ª Feira de Arte e Cultura de Aquidauana começa nesta sexta com edição natalina

A atração especial para as famílias é o encontro com o Papai Noel, oportunidade para fotos e interação com as crianças / O Pantaneiro/Arquivo

A 17ª edição da Feira de Arte e Cultura de Aquidauana — desta vez com o tema natalino — começa na sexta-feira, dia 5, a partir das 17h30, na Praça Imaculada Conceição, em frente à Igreja Matriz. O evento gratuito reúne arte, cultura e gastronomia local, e nesta edição especial contará com a presença do Papai Noel para fotos com as crianças.

A feira é um espaço tradicional de valorização dos artistas, artesãos e produtores gastronômicos da região, promovendo a economia criativa e o turismo local. Além de exposições e vendas de peças artesanais, o público poderá aproveitar uma variedade de comidas típicas, apresentações culturais e a atmosfera festiva de final de ano.

A atração especial para as famílias é o encontro com o Papai Noel, oportunidade para fotos e interação com as crianças, reforçando o espírito natalino do evento.

A realização da feira faz parte do calendário cultural do município e busca movimentar a praça central, incentivando o convívio comunitário e o fortalecimento da identidade local. A edição de dezembro segue até o domingo, dia 7, sempre no mesmo horário e local.

