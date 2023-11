1º Cicloturismo de Campo Grande realiza pedalada por trechos históricos

Cidade Universitária da UFMS / Divulgação

Com a proposta de aliar o turismo e o incentivo à atividade física, estudantes e professores do Curso de Turismo da UFMS promovem o 1º Cicloturismo de Campo Grande, em parceria com a Secretaria de Turismo de Campo Grande (Sectur). O encontro será realizado no dia 19 de novembro, às 7h, e percorrerá o trecho de 5 km por vias turísticas da cidade, com a Esplanada Ferroviária como ponto de partida. As inscrições do evento são gratuitas e podem ser feitas aqui.

A professora da Escola de Administração e Negócios e coordenadora da atividade, Luciana Diettrich, explica que o cicloturismo é uma atividade em ascensão no Brasil e no exterior. “A modalidade tem atraído, cada vez mais, tanto um público específico quanto os simpatizantes da pedalada. Tanto o ciclismo quanto o turismo buscam, pela sua prática, a contemplação, a interação – entre as pessoas e entre estas e os locais visitados-, a saúde e o bem-estar que são, cada vez mais, objetivos almejados por um número crescente de pessoas”, reforça.

Conforme enfatiza a professora, as características de Campo Grande a tornam propícia para a prática de cicloturismo. “É uma cidade plana e bem arborizada, com pontos e atrativos turísticos riquíssimos que contam a história e cultura deste lugar tão único. Essas condições devem permitir que o evento aconteça com sucesso e que se torne uma atividade permanente, beneficiando seus moradores, visitantes e as atividades em si”, explica.

Para o superintendente de turismo da Sectur, Wantuyr Tartari, o evento traz benefícios para a capital ao valorizar seu potencial turístico. “O 1° Cicloturismo de Campo Grande é uma excelente iniciativa da UFMS que vem ao encontro dos objetivos da Sectur que é fomentar o turismo local. Tenho certeza que será um marco no segmento que abrirá possibilidades para mais projetos que valorizem a história, o turismo e as potencialidades da nossa Capital Morena. Por esse motivo estamos realizando juntos tão sublime ação”, ressalta.

O evento foi idealizado pelos estudantes de Turismo como avaliação prática das disciplinas Eventos e Ambientação em Eventos, ministradas pela professora Luciana. Nas disciplinas, os estudantes elaboram o projeto e execução de atividades turísticas com intuito de compreender a estruturação de um evento.

A estudante de Turismo Kamila Farias enfatiza a importância da elaboração do projeto para sua formação. “Como futura turismóloga, escrever o projeto juntamente com meu grupo e ter a oportunidade de executar é de grande relevância. Isso permite a abertura dos nossos pensamentos e uma confiança para a criação de novos projetos que valorizem os pontos turísticos e históricos de Campo Grande. Também pensamos nos diversos benefícios da bicicleta, que pode melhorar a saúde física, [além de] ser um transporte eficiente, prático e menos poluente”, conclui.

Para os interessados, não há restrição quanto à idade dos participantes e tipo de bicicleta que pode ser utilizada no percurso. É recomendado o uso de roupas leves para exercícios, protetor solar e capacete de proteção. No dia da atividade, bicicletas serão disponibilizadas para aluguel. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato pelo e-mail cicloturismocg.esan@ufms.br.