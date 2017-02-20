Comissão busca meios para potencializar turismo em aldeias indígenas de Aquidauana e região

Buscar alternativas para fomentar o turismo em suas diversas vertentes em Aquidauana é meta de trabalho da Fundação de Cultura/Turismo. Para isso a troca de experiências é fundamental.

Foi justamente para esse brainstorming (troca de ideias) que aconteceu, no último dia 16, uma reunião com a Professora Christiane Gioppo, da Universidade Federal do Paraná, a professora e indigenista Geyse Ortega, o professor Flávio Mendes e o cacique Célio Fialho, da Aldeia Bananal, que também estava em visita a fundação.

?Nós viemos trazer um pouco dos conhecimentos e experiências que temos com o trabalho junto aos índios terenas. Aquidauana tem potencial para promover o turismo nas aldeias, há muito a ser explorado nesse segmento, é mais um eixo do turismo a ser incluso, além do Pantanal e da pesca?, explicou a Prof.ª Christiane Gioppo.

O diretor-presidente da Fundação de Cultura/Turismo, Humberto Torres, agradeceu a presença e as sugestões recebidas e disse que há muito a ser feito no segmento turístico e cultural de Aquidauana, visando geração de renda, emprego e empoderamento das comunidades.

?O prefeito Odilon Ribeiro afirmou que as aldeias também estão inseridas no plano de desenvolvimento cultural e turístico. Para os projetos e ações, parcerias são bem-vindas. Fico muito satisfeito e estou aberto a sugestões, pois esses professores tem uma vasta experiência e trabalho junto à comunidade indígena. São contribuições válidas?, afirmou o diretor.