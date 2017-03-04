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Desde 2012 Dia Nacional do Turismo é comemorado em 8 de maio

Muitos consideram o dia de 2 de março como dia nacional do turismo, mas desde maio de 2012 a questão foi esclarecida com a publicação da lei no Diário Oficial da União.

Renan Nucci

Publicado em 04/03/2017 às 13:13

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Em maio de 2012, a presidente da República, Dilma Rousseff, sancionou a Lei 12.625/2012 instituindo o dia 8 de maio como o Dia Nacional do Turismo. A data escolhida para a comemoração, que foi incluída no calendário oficial brasileiro, faz referência ao dia 8 de maio de 1916, ocasião em que foi solicitado, pelo Estado do Paraná, que as terras junto às Cataratas do Iguaçu fossem desapropriadas e declaradas de utilidade pública para a criação de um parque.

A demanda foi acatada no dia 28 de julho de 1916, com o Decreto Estadual nº 653/1916. Hoje, o Parque Nacional do Iguaçu recebe anualmente cerca de 1,5 milhão de visitantes e constitui um ícone do turismo nacional e mundial. Muitos consideram o dia de 2 de março como dia nacional do turismo, mas desde maio de 2012 a questão foi esclarecida com a publicação da lei no Diário Oficial da União.

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