Operação de Carnaval da PMA autua 25 pessoas e aplica R$ 72 mil em multas

A Polícia Militar Ambiental (PMA) divulgou o balanço da Operação Carnaval encerrada na manhã de hoje em Mato Grosso do Sul. Feriado de Carnaval terminou junto ao período de piracema e, por isso, fiscalização em cidades com tradição no evento receberam maior atenção. Ao todo, 25 pessoas foram autuadas e R$ 72 mil em multas aplicadas.

Além da fiscalização na pesca predatória, foram desenvolvidos os combates ao desmatamento, carvoarias irregulares, exploração ilegal de madeira, visitas em propriedades rurais, crimes contra a fauna, poluição e outros crimes contra o meio ambiente.

Os militares retiraram 485 anzóis de galho, quatro redes, dois espinhéis, quatro barcos com motores, 302 kg de pescado e 600 kg de agrotóxicos. Dentre os 25 autuados, 19 foram por pesca, sendo 12 presos e outros sete autuados por pescar sem licença ou por não declarar o estoque de pescado, o que não é crime, mas somente infração administrativa.

Ocorrências sobre pesca predominaram, mas outros crimes foram detectados e combatidos, como exploração de madeira ilegal com dois homens autuados. Um fazendeiro foi autuado por incêndio ilegal de 28 hectares de pastagem.