Hoje tem Santo Chico em Aquidauana

Turismo
Hoje, 09 de março, tem música da boa em Aquidauana. Os que apreciam as obras de Adoniran Barbosa, Martinho da Vila, Chico Buarque, Waly Salomão, entre outros, devem marcar presença no Anfiteatro Dóris Mendes Trindade, da Unidade I do CIPAQ/UFMS, a partir das 20hs, que a diversão estará garantida e de forma gratuita.
No palco os talentosos integrantes da banda “O Santo Chico” prometem uma viagem musical diferenciada, em dias do tão comum lugar ocupado pelo estilo sertanejo universitário. Até Reginaldo Rossi é destaque no show proposto por Begét de Lucena (voz), Rafael Taveira (contrabaixo), Luciano Armstrong (guitarra), Guilherme Gonçalves, o Napa (bateria) e Felipe Ceará (percussão).
A talentosa banda campo-grandense, criada em 2013, referenciada pelo Bairro dos primeiros ensaios – o São Francisco - além de revisitar a obra de clássicos da MPB e flertar com o rock , produz músicas próprias como Bolero de Criolo, Francisco e Casfeshop, numa mistura de influências que não visa agradar gregos e troianos, mas simplesmente mostrar que a boa música não tem fronteiras. “Se quem for estranhar, só curta” diz um integrante.
Redação
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