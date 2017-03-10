Curso de Turismo do CPAQ realiza trabalho prático de “Mise en Place” em Aquidauana (MS)

Na última terça-feira (07), acadêmicos do quinto semestre do Curso de Turismo do Câmpus de Aquidauana (CPAQ/UFMS) realizaram um trabalho prático de “Mise en Place”. A atividade, que faz parte da cronograma de ações da disciplina de “Gestão de Alimentos e Bebidas”, foi coordenada pelo Professor Mestre Izac Bonfim.

Com o tema “Água do Pantanal”, os acadêmicos organizaram e planejaram uma atividade prática da disciplina de Gestão de Alimentos e Bebidas, denominada de “Mise em Place”, no Espaço D, em Aquidauana (MS).

Mise En Place é um conjunto de operações que precedem a preparação propriamente dita de cada serviço de restauração. Na cozinha profissional, a Mise en Place é um procedimento obrigatório, que facilita e organiza todas as operações necessárias para a elaboração de qualquer preparação.

Apostando na valorização da cultura gastronômica local, os acadêmicos prepararam um jantar destacando a rusticidade e o requinte da mesa para cinco convidados, sendo eles: os Professores Auri Claudionei Matos Frübel (Diretor do CPAQ), Antonio Firmino de Oliveira Neto (Geografia), Olga Maria dos Reis Ferro (Pedagogia), Ana Lucia Gomes da Silva (Pedagogia) e Isabelle de Fátima Silva Pinheiro (Turismo). O planejamento da atividade contou com a elaboração de um projeto visando valorizar a qualidade dos serviços e a cultura local.

A atividade contou com quatros pratos. Foram duas entradas: a primeira, uma salada pantaneira, teve um toque de pasta de pequi. A segunda entrada foi um caldo de piraputanga. O prato principal, denominado de “Águas do Pantanal”, foi elaborado especialmente para a ocasião: trata-se de um escondidinho de abóbora com carne seca e farofa de banana da terra. Por último, a sobremesa foi um mousse de bocaiúva. Em todos os pratos apresentados, houve a essência da gourmetização preparada pelos próprios acadêmicos.

Para harmonizar com os pratos oferecidos, o vinho escolhido para a ocasião foi um Chileno Concepcion de Uva Merlot. Um vinho mais frutado para não tirar a essência (sabores, odores e cores) do prato principal. Além do vinho, houve a degustação de uma cachaça de guavira, águas e sucos e o entretenimento da Música Popular Brasileira (MPB), na voz do musicista Rangel Castilho.

Antes do jantar gastronômico, os acadêmicos apresentaram o mercado e a atuação do Bacharel em Turismo na área de Alimentos e Bebidas para os convidados.

Os acadêmicos envolvidos na atividade foram: Adelino Dias, Ana Beatriz Almeida Carneira Leal, Andreia Vaz Nascimento, Josuely Jenifer dos Santos, Larissa Renata de Souza Santiago, Luciana Henrique da Cruz, Rangel Aparecido Arguilheira Castilho, Verônica Peres e Wender dos Santos.