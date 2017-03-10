Inscrições abertas para Especialização em Ciências Ambientais

Nesta quarta-feira (08), a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPP/UFMS) divulgou o Edital de abertura de inscrições para o Processo Seletivo de ingresso no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ciências Ambientais do Câmpus de Aquidauana (CPAQ), com 50 (cinquenta) vagas para o ano de 2017.

O Processo Seletivo será regido pelas regras dispostas no Edital divulgado e será conduzido por Comissão de Seleção aprovada pelo Colegiado de Curso e composta por professores do Programa.

As atividades de ensino ocorrerão quinzenalmente no CPAQ, no turno noturno da sexta-feira, bem como nos turnos matutino e vespertino do sábado, nos horários 18h-23h; 07h-12h e 13h-18h. A previsão de início das aulas é para o dia 12 de maio de 2017.

As inscrições ficarão abertas pelo Portal da Pós-Graduação, no site www.posgraduacao.ufms.br, das 07h do dia 08/03/2017 até às 17h do dia 15/03/2017, selecionando a opção Especialização em Ciências Ambientais. Para efetivar a inscrição, os documentos deverão ser entregues, pessoalmente ou por procuração, em envelope fechado endereçado à secretaria do curso, de segunda a sexta feira, exceto feriados, das 7h30min às 10h30min e das 13h30min às 16h30min, até o dia 15/03/2017, ou enviados por Sedex, desde que cheguem até a data estipulada.

As dúvidas quanto ao processo seletivo poderão ser esclarecidas pelos e-mails: rodrigues.faria@ufms.br / geovandir.lordano@ufms.br ou pelo telefone (67) 3241- 0440 / (67) 3241-0451, no seguinte horário: das 07h às 11h e das 13h às 17h.