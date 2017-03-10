Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 21:22

Buscar

Últimas notícias
X

Turismo

Inscrições abertas para Especialização em Ciências Ambientais

Luiz Guido Junior

Publicado em 10/03/2017 às 10:19

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Nesta quarta-feira (08), a  Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPP/UFMS) divulgou o Edital de abertura de inscrições para o Processo Seletivo de ingresso no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ciências Ambientais do Câmpus de Aquidauana (CPAQ), com 50 (cinquenta) vagas para o ano de 2017.

O Processo Seletivo será regido pelas regras dispostas no Edital divulgado e será conduzido por Comissão de Seleção aprovada pelo Colegiado de Curso e composta por professores do Programa.

As atividades de ensino ocorrerão quinzenalmente no CPAQ, no turno noturno da sexta-feira, bem como nos turnos matutino e vespertino do sábado, nos horários 18h-23h; 07h-12h e 13h-18h. A previsão de início das aulas é para o dia 12 de maio de 2017.

As inscrições ficarão abertas pelo Portal da Pós-Graduação, no site www.posgraduacao.ufms.br, das 07h do dia 08/03/2017 até às 17h do dia 15/03/2017, selecionando a opção Especialização em Ciências Ambientais. Para efetivar a inscrição, os documentos deverão ser entregues, pessoalmente ou por procuração, em envelope fechado endereçado à secretaria do curso, de segunda a sexta feira, exceto feriados, das 7h30min às 10h30min e das 13h30min às 16h30min, até o dia 15/03/2017, ou enviados por Sedex, desde que cheguem até a data estipulada.

As dúvidas quanto ao processo seletivo poderão ser esclarecidas pelos e-mails: rodrigues.faria@ufms.br / geovandir.lordano@ufms.br ou pelo telefone (67) 3241- 0440 / (67) 3241-0451, no seguinte horário: das 07h às 11h e das 13h às 17h.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

TRADIÇÃO E CELEBRAÇÃO

ARARA reúne convidados em tradicional almoço de aniversário de Aquidauana

AQUIDAUANA

ABIMC promove ação solidária no bairro São Francisco

GASTRONOMIA

Feira da Estação movimenta Aquidauana neste sábado

Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local

IBGE

Aquidauana chega a 48,8 mil habitantes e é 9ª mais populosa de MS

Publicidade

Cultura

Nioaque reúne histórias e memórias locais em nova coletânea educativa

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo