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Turismo estadual definiu novo titular

Luiz Guido Junior

Publicado em 13/03/2017 às 15:14

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Devido ao enxugamento da máquina pública aprovado pela Assembleia Legislativa a Fundação de Turismo de MS será incorporada na secretaria de desenvolvimento econômico, comandada por Jaime Verruck, e terá um novo titular. Ela será transformada em superintendência.. 

Nelson Cintra deixa o cargo, indo  para a Casa Civil para fazer assessoria política, e no seu lugar, mas agora como superintendente de secretaria, assumirá Bruno Wendling, ex-secretário de turismo de Morro de São Paulo na Bahia, e turismólogo formado em Belo Horizonte.

Bruno participou hoje de reunião, com Verruck a quem responderá,  e também com o governador Reinaldo Azambuja, onde foram tomadas as últimas decisões sobre o assunto.

Seu nome e também o de outros que assumirão devem ser anunciados esta semana por Reinaldo. Bruno é irmão do proprietário do restaurante "Território do Vinho", Diogo Wendling.

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