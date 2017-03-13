Turismo estadual definiu novo titular

Turismo
Devido ao enxugamento da máquina pública aprovado pela Assembleia Legislativa a Fundação de Turismo de MS será incorporada na secretaria de desenvolvimento econômico, comandada por Jaime Verruck, e terá um novo titular. Ela será transformada em superintendência..
Nelson Cintra deixa o cargo, indo para a Casa Civil para fazer assessoria política, e no seu lugar, mas agora como superintendente de secretaria, assumirá Bruno Wendling, ex-secretário de turismo de Morro de São Paulo na Bahia, e turismólogo formado em Belo Horizonte.
Bruno participou hoje de reunião, com Verruck a quem responderá, e também com o governador Reinaldo Azambuja, onde foram tomadas as últimas decisões sobre o assunto.
Seu nome e também o de outros que assumirão devem ser anunciados esta semana por Reinaldo. Bruno é irmão do proprietário do restaurante "Território do Vinho", Diogo Wendling.
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