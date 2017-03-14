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Audiência debate projeto que proíbe pesca do Dourado nos rios de Mato Grosso do Sul

Deputado afirma que número de peixes da espécie caiu drasticamente

Luiz Guido Junior

Publicado em 14/03/2017 às 10:04

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Audiência pública será realizada na quarta-feira (15), na Assembleia Legislativa, para debater projeto que proíbe a pesca do Dourado nos rios de Mato Grosso do Sul.

De autoria do deputado Beto Pereira (PSDB), a proibição deverá durar oito anos, para haver tempo suficiente para aumento da população da espécie.

A proposta, entretanto, não proíbe a modalidade pesque e solte, praticada pelos adeptos da pesca esportiva. “A pesca esportiva responsável não é predatória e gera renda para quem trabalha com o setor turístico do Estado. Essa atividade movimenta a economia de muitas cidades do Mato Grosso do Sul que vivem do turismo pesqueiro”, justificou o deputado.

O parlamentar afirma ainda, que a proibição da captura e comercialização não influenciará de forma impactante na renda dos pescadores profissionais, uma vez que, esse peixe é o sétimo na lista de espécies comercializadas no mercado local.

AMEAÇA

De Acordo com o relatório do Sistema de Controle de Pesca, emitido pela EMBRAPA, IMASUL e Policia Militar Ambiental, o Dourado encontrado nos rios da Bacia do Alto Paraguai, que compreende a Região do Pantanal, caiu drasticamente em 20 anos. Em 1994, foram 50 toneladas pescadas. Em 2014, retiraram menos de 10 toneladas do peixe. “É visível que o peixe está desaparecendo dos nossos rios. Se não tomarmos medidas urgentes a situação pode ficar ainda mais crítica e o Dourado ser ameaçado de extinção. Precisamos discutir o projeto com atenção especial ao meio ambiente”, afirmou Beto Pereira.

Atualmente já existem Leis que proíbem a pesca do Dourado em Estados como Paraná, Mato Grosso e Goiás, e em países como a Argentina. No Mato Grosso do Sul, cidades com Aquidauana e Corumbá já têm legislações próprias que não permitem a captura do Dourado. Na audiência pública estarão presentes pescadores profissionais e esportivos, pesquisadores, biólogos e representantes de órgãos oficiais ligados à proteção e fiscalização do meio ambiente.

 

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