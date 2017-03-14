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Luisa quer presença de guia de turismo em passeios turísticos no Balneário de Bonito

Luisa Cavalheiro quer presença de guia turístico no Balneário Municipal

Luiz Guido Junior

Publicado em 14/03/2017 às 16:16

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BONITO - MS - Durante sessão realizada nesta semana a vereadora Luisa Cavalheiro de Lima solicitou que a prefeitura celebre convênio com a AGTB (Associação de Guias de Turismo de Bonito) possibilitando o cumprimento da Lei Municipal Nº 919/2002, que estabelece a obrigatoriedade da presença de guias de turismo em passeios turísticos, incluindo o Balneário Municipal.

O convênio não é celebrado desde 2013. A lei estabelece ainda a obrigatoriedade da presença de guias credenciados em qualquer atividade cultural ou científica realizada em áreas turísticas de domínio público.

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