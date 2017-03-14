Luisa quer presença de guia de turismo em passeios turísticos no Balneário de Bonito

Turismo
Luisa Cavalheiro quer presença de guia turístico no Balneário Municipal
BONITO - MS - Durante sessão realizada nesta semana a vereadora Luisa Cavalheiro de Lima solicitou que a prefeitura celebre convênio com a AGTB (Associação de Guias de Turismo de Bonito) possibilitando o cumprimento da Lei Municipal Nº 919/2002, que estabelece a obrigatoriedade da presença de guias de turismo em passeios turísticos, incluindo o Balneário Municipal.
O convênio não é celebrado desde 2013. A lei estabelece ainda a obrigatoriedade da presença de guias credenciados em qualquer atividade cultural ou científica realizada em áreas turísticas de domínio público.
GASTRONOMIA
Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS