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Bonito sedia curso de fotografia de natureza em maio

Curso será ministrado pelo biólogo e fotógrafo Daniel De Granville.

Luiz Guido Junior

Publicado em 15/03/2017 às 13:37

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A dica de hoje é destinada aos amantes da fotografia de natureza! Estão abertas as inscrições para o curso de Introdução à Fotografia de Natureza. As aulas teóricas e práticas, ministradas pelo fotógrafo Daniel De Granville, serão realizadas entre os dias 12 e 14 de maio de 2017, em Bonito (MS).

Dentre os temas abordados, estão o funcionamento da câmera e demais equipamentos fotográficos, características específicas das principais modalidades de fotografia de natureza, princípios de técnica fotográfica, composição e enquadramento em fotografia de natureza, técnicas de campo, segurança e ética em ambientes naturais. 

“Faremos também saídas a campo para fotografar paisagens, plantas, texturas, vida silvestre e outros temas em área natural aplicando as técnicas e conceitos abordados em sala de aula. E no final vamos analisar e discutir algumas fotos produzidas pelos participantes durante o curso”, explica o fotógrafo Daniel De Granville.

O curso é recomendado para fotógrafos iniciantes ou amadores, praticantes de ecoturismo, pesquisadores que vivem ou trabalham em ambientes naturais, estudantes das áreas ambiental e/ou de comunicação, guias de turismo e adeptos da vida ao ar livre que tenham interesse em aprender e aprimorar suas técnicas de fotografia de natureza.

E para incentivar a participação dos moradores de Bonito e região, o preço do curso continua o mesmo de 2013! As inscrições custam R$ 370, podendo ser parcelada em até 2 vezes de R$190,00. Interessados devem entrar em contato pelo email: contato@photoinnatura.com ou pelos telefones (67) 3255-3197/ (67) 9 9991-3565 (WhatsApp). 

Daniel De Granville é biólogo formado pela Universidade de São Paulo com pós-graduação em Jornalismo Científico pela Universidade Estadual de Campinas. Vive há 20 anos entre as regiões do Pantanal e de Bonito (MS). Como fotógrafo, Daniel já realizou trabalhos de documentação fotográfica para diversas instituições e em 2015 foi o grande vencedor do I Concurso de Fotografia de Natureza do Brasil, promovido pela Associação de Fotógrafos de Natureza (AFNATURA), onde concorreram mais de 4.400 imagens.

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