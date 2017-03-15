Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 21:23

Buscar

Últimas notícias
X

Turismo

Imasul, WWF-Brasil e Instituto Mamede lançam placa de identificação de aves no Parque Estadual do Prosa

Luiz Guido Junior

Publicado em 15/03/2017 às 09:42

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A observação de aves em Campo Grande recebeu um importante estímulo e valorização. Biólogos, pesquisadores técnicos e apreciadores têm agora um instrumento auxiliar para facilitar a prática na Capital. No sábado (11), foi lançada no Parque Estadual do Prosa, uma placa de identificação de aves, que traz o nome científico, o nome popular e informações das espécies que podem ser encontradas na área. É a segunda Unidade de Conservação gerenciada pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) a receber este equipamento – o primeiro foi o Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema.

A instalação da placa é resultado de parceria realizada entre o Imasul, a WWF Brasil e o Instituto Mamede de Pesquisa Ambiental e Ecoturismo. Ao todo, dez locais de Mato Grosso do Sul, dentre eles cinco Unidades de Conservação gerenciadas pelo Imasul, receberão placas de identificação de aves. De acordo com a WWF-Brasil, a intenção, ao produzir a placa, é promover a educação ambiental, mostrando a diversidade biológica das unidades de conservação e áreas verdes, muitas vezes não percebida pelo público visitante.

De acordo com o gerente de Unidades de Conservação do Imasul, Leonardo Tostes Palma, “a parceria do Imasul com o WWF Brasil e o Instituto Mamede vai estimular a observação de aves. A nossa intenção é disponibilizar essas unidades de conservação para quem realmente observa. São pessoas que têm consciência na hora de entrar nessas áreas e nos auxiliam com um trabalho muito importante. Vamos agora analisar a proposta de credenciar os observadores de ave para que eles tenham acesso facilitado nesses parques”.

Júlia Boock, analista de conservação do Programa Cerrado Pantanal, do WWF-Brasil, afirmou que o WWF-Brasil “apoia e incentiva ações de conservação em UCs e entende que a visitação com fins de observação, contemplação e educação ambiental, auxilia a conservação das espécies, uma vez que integra o homem ao meio ambiente, despertando nele o sentimento de pertencimento”.

A sócia-diretora do Instituto Mamede, Simone Mamede explicou que a atividade realizada no Parque Estadual do Prosa é resultado de uma força-tarefa entre diversos atores que lutam por um mundo mais harmônico entre o ser humano e a natureza. “Esta iniciativa de fomento da observação da vida silvestre através de instrumentos como a placa interpretativa, diálogos ou de diversas outras formas de linguagem interativa vêm estimulando o empenho de cidadãos cientistas e o fortalecimento da educação para a sustentabilidade regional, formando assim novos agentes de proteção da biodiversidade, em especial para as Unidades de Conservação”, disse.

O Instituto Mamede deu o aporte técnico-cientifico na área de ornitofauna para a elaboração dos textos de cada espécie de modo a torná-los mais compreensíveis pelo público geral, na pré-seleção das espécies mais representativas juntamente com o WWF, além da mobilização da comunidade juntamente com integrantes do COA Campo Grande num processo de Ciência Cidadã com ações no Shopping Norte Sul Plaza e em redes sociais.

O Instituto teve ainda, o papel de identificar a artista plástica que desenvolve trabalhos na área de biodiversidade e dialogar para que o processo de criação incluísse informações relevantes sobre as estruturas morfológicas de cada espécie sem, contudo, perder a essência individual e a sensibilidade da obra artística impressa em cada arte produzida.

Para a pesquisadora em ornitofauna e educadora ambiental, Maristela Benites, a ação realizada no sábado “foi simbólica, mas representou momento marcante de mobilização cidadã em torno de temas relevantes e atuais, como: unidades de conservação, controle social e participação efetiva da comunidade na gestão de áreas públicas protegidas, monitoramento da biodiversidade em unidades de conservação, educação ambiental e ciência cidadã. Ressalta-se ainda, que participaram do evento pessoas das mais diversas áreas de atuação profissional e de diferentes faixas etárias, provando que a temática ambiental é de interesse de toda a sociedade.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

TRADIÇÃO E CELEBRAÇÃO

ARARA reúne convidados em tradicional almoço de aniversário de Aquidauana

AQUIDAUANA

ABIMC promove ação solidária no bairro São Francisco

GASTRONOMIA

Feira da Estação movimenta Aquidauana neste sábado

Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local

IBGE

Aquidauana chega a 48,8 mil habitantes e é 9ª mais populosa de MS

Publicidade

Cultura

Nioaque reúne histórias e memórias locais em nova coletânea educativa

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo