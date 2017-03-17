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Turismo

Turismólogo assume a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul

Luiz Guido Junior

Publicado em 17/03/2017 às 16:49

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Nesta sexta-feira (17), em ato público oficial realizado pelo Governador Reinaldo Azambuja no auditório da Governadoria, foi empossado como diretor-presidente da Fundtur-MS o turismólogo Bruno Wendling. Ele assume o lugar do pecuarista Nelson Cintra, ex-prefeito de Porto Murtinho, que comandou a instituição por dois anos.

Bruno é Especialista em Ecoturismo, Planejamento e Interpretação em Áreas Naturais pela Universidade Federal de Lavras-MG (UFLA), já trabalhou como técnico na Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, foi consultor do Ministério do Turismo, consultor no Instituto Marca Brasil – IMB, comandou a Secretaria de Turismo de Cairu/ Morro de São Paulo, na Bahia, e na Barcelona Media Inovação Brasil, conceituada empresa de inovações e estratégias associadas ao turismo.

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