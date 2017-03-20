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Turismo

Secretário Verruck visita a Fundação de Turismo e apresenta nova estrutura

Luiz Guido Junior

Publicado em 20/03/2017 às 16:26

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Nesta segunda-feira (20), o novo diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), Bruno Wendling, recebeu o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, na sede do órgão. O encontro contou com a presença do assessor especial da Secretaria de Governo, Nelson Cintra, do secretário adjunto, Ricardo Senna e do Superintendente de Administração e Finanças da Semagro, Edson Gênova. Na oportunidade, Verruck apresentou a nova estrutura da secretaria aos servidores da Fundtur.

“A Semagro assumiu a gestão das áreas diretamente ligadas ao desenvolvimento econômico do Estado. O turismo é um setor fundamental nesse processo e por isso foi englobado na nova estrutura da secretaria. Iremos trabalhar de forma harmônica com os demais órgãos e superintendências. A Fundtur continuará sendo o órgão executor das ações de fomento ao turismo no Estado e irá desempenhar um papel fundamental, assim como os demais órgãos vinculados à secretaria”, afirmou o secretário Jaime Verruck.

Com 18 anos de experiência no turismo, Bruno Wendling é especialista em Ecoturismo, Planejamento e Interpretação em Áreas Naturais pela Universidade Federal de Lavras-MG (UFLA), já trabalhou como técnico na Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, foi consultor do Ministério do Turismo, consultor no Instituto Marca Brasil – IMB, comandou a Secretaria de Turismo de Cairu/ Morro de São Paulo, na Bahia, e na Barcelona Media Inovação Brasil, conceituada empresa de inovações e estratégias associadas ao turismo.

“Estou muito feliz em voltar para a minha casa, pois voltar para Mato Grosso do Sul e para a Fundação de Turismo como diretor-presidente é uma grande realização, resultado de muitos anos de  trabalho e empenho. Sabemos que as ações e os resultados da atividade turística virão a médio e longo prazos, mas vamos trabalhar muito até o final desta gestão, reformulando, adequando e desenvolvendo as políticas públicas  e estratégias de gestão, buscando posicionar cada vez mais o turismo sul-mato-grossense no país”, destacou o diretor-presidente da Fundtur.

Decreto

O decreto (nº 14.685, de 17 de março de 2017) que reorganiza a estrutura básica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) foi publicado hoje (20) no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul.

A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul passa a ser vinculada à Semagro, com estrutura básica e competências estabelecidas em seu ato de criação, estatuto e regimento interno.

Dentre as atribuições específicas do turismo estão: a formulação da política estadual para o turismo, bem assim coordenar e fomentar o desenvolvimento dos recursos turísticos no Estado, especialmente, do ecoturismo sul-mato-grossense; além de fomentar as atividades turísticas e estimular a instalação, localização e a manutenção de empreendimentos turísticos no território do Estado.

Fonte: Raquel dos Passos, Fundtur/MS

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