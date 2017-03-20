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Turismo sul-mato-grossense será divulgado no 23º Salão Paranaense de Turismo

Luiz Guido Junior

Publicado em 20/03/2017 às 16:34

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Entre os dias 16 e 18 de março, a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul apresenta a diversidade dos produtos turísticos do Estado durante o 23º Salão Paranaense de Turismo – ABAV/PR, na Expo Unimed, em Curitiba.

Promovido e organizado pela Associação Brasileira das Agências de Viagens do Paraná (ABAV-PR) é considerado uma das principais vitrines do turismo do Brasil e Mercosul. O evento contará com uma agenda de qualificação composta por mais de 20 palestras e capacitações para agentes de viagens.

No estande institucional da Fundação de Turismo os visitantes poderão conhecer as potencialidades do turismo sul-mato-grossense através do material de divulgação. A folheteria destaca as dez Regiões Turísticas do Estado e retrata as belezas naturais, a gastronomia e a cultura.

Considerado um dos maiores do setor realizado na região sul do Brasil, o evento proporciona a integração e promoção do setor, destaca o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Nelson Cintra. “O formato atrativo do Salão e o profissionalismo da ABAV-PR permitem a promoção de negócios e consolidação de parcerias entre agentes de viagens e expositores, evidencia os participantes do evento através de sua divulgação nacional, além de promover reencontros entre profissionais do setor”, ressaltou. Empresários do trade sul-mato-grossense participam do evento.

O salão reúne agentes de viagens, profissionais do trade e expositores em diferentes atividades, como feira de negócios, atualização profissional, networking e eventos paralelos. Cerca de cinco mil pessoas visitam anualmente a feira e conferem as últimas novidades do turismo de redes hoteleiras, companhias aéreas, operadoras, locadoras de veículos, destinos turísticos nacionais e internacionais, companhias de cruzeiros marítimos, órgãos oficiais do Turismo e prestadores de serviço do setor.

A 13ª Mostra das Regiões Turísticas do Paraná e a 1ª Mostra de Tecnologia para o Turismo, acontecem paralelamente ao Salão de Turismo, os eventos serão realizados em parceria com o Sebrae Paraná, que vai promover a aproximação de startups e iniciativas de tecnologia que tenham relação direta ou indireta com o Turismo.

 23º Salão Paranaense de Turismo

De 16 a 18 de março de 2017 
Local: Expo Unimed – R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido Curitiba

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