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Feira da Estação terá exposição de carros antigos hoje na Esplanada

Flavio Brito

Publicado em 21/03/2017 às 09:25

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A Esplanada da Estação Ferroviária recebe hoje (21) a 4ª “Feira da Estação de Aquidauana”. De acordo com as informações divulgadas pela Fundação de Cultura e Turismo (Fundact), haverá uma exposição de carros antigos nesta edição, com início marcado para às 18h e encerramento às 22h. A entrada é gratuita.

Ainda de acordo com a assessoria da Fundact, a programação também contará com a presença do motoclube “Olhos de Águia” e dos grupos de dança e zumba da Associação Pestalozzi de Aquidauana. Já a trilha sonora da feira ficará sob o comando da banda “Marasmo” e da dupla “Anderson & Fernandes”.


Além da variedade de hortifrútis de produtores da região, a Fundact também abre espaço para os artesãos do município. Os visitantes ainda têm a disposição uma praça de alimentação, com comidas regionais e da culinária japonesa. 

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