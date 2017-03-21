Feira da Estação terá exposição de carros antigos hoje na Esplanada

A Esplanada da Estação Ferroviária recebe hoje (21) a 4ª “Feira da Estação de Aquidauana”. De acordo com as informações divulgadas pela Fundação de Cultura e Turismo (Fundact), haverá uma exposição de carros antigos nesta edição, com início marcado para às 18h e encerramento às 22h. A entrada é gratuita.

Ainda de acordo com a assessoria da Fundact, a programação também contará com a presença do motoclube “Olhos de Águia” e dos grupos de dança e zumba da Associação Pestalozzi de Aquidauana. Já a trilha sonora da feira ficará sob o comando da banda “Marasmo” e da dupla “Anderson & Fernandes”.



Além da variedade de hortifrútis de produtores da região, a Fundact também abre espaço para os artesãos do município. Os visitantes ainda têm a disposição uma praça de alimentação, com comidas regionais e da culinária japonesa.