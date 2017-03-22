Governo e UEMS realizam leilão de gado nesta quinta em Aquidauana

O Tatersal do Parque de Exposições de Aquidauana recebe amanhã (23) o tradicional leilão do governo do Estado. O início do evento está marcado para as 20h, realizado por meio da Secretaria de Administração (SAD), em parceria com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) campus de Aquidauana. Serão leiloados 140 animais, de diferentes idades, da raça Nelore, com sistema de manejo altamente qualificado, segundo as informações da assessoria.

As cabeças fazem parte do projeto realizado pela UEMS e, de acordo com o gerente da Instituição, professor doutor Elói Panachuki, os profissionais responsáveis pela criação são extremamente qualificados e seguem as rigorosas práticas zootécnicas bem como sanitárias, dando assim maior confiabilidade à qualidade dos bovinos a serem leiloados.

A renda do leilão será revertida conforme indicação do governo, priorizando recursos para infraestrutura da instituição.