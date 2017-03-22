Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 21:24

Buscar

Últimas notícias
X

Turismo

Governo e UEMS realizam leilão de gado nesta quinta em Aquidauana

Luiz Guido Junior

Publicado em 22/03/2017 às 16:22

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Tatersal do Parque de Exposições de Aquidauana  recebe amanhã (23) o tradicional leilão do governo do Estado. O início do evento está marcado para as 20h, realizado por meio da Secretaria de Administração (SAD), em parceria com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) campus de Aquidauana. Serão leiloados 140 animais, de diferentes idades, da raça Nelore, com sistema de manejo altamente qualificado, segundo as informações da assessoria.

As cabeças fazem parte do projeto realizado pela UEMS e, de acordo com o gerente da Instituição, professor doutor Elói Panachuki, os profissionais responsáveis pela criação são extremamente qualificados e seguem as rigorosas práticas zootécnicas bem como sanitárias, dando assim maior confiabilidade à qualidade dos bovinos a serem leiloados.

A renda do leilão será revertida conforme indicação do governo, priorizando recursos para infraestrutura da instituição.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

TRADIÇÃO E CELEBRAÇÃO

ARARA reúne convidados em tradicional almoço de aniversário de Aquidauana

AQUIDAUANA

ABIMC promove ação solidária no bairro São Francisco

GASTRONOMIA

Feira da Estação movimenta Aquidauana neste sábado

Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local

IBGE

Aquidauana chega a 48,8 mil habitantes e é 9ª mais populosa de MS

Publicidade

Cultura

Nioaque reúne histórias e memórias locais em nova coletânea educativa

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo