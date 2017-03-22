Rally dos Sertões percorre 756 quilômetros entre Coxim, Aquidauana e Bonito

Radical
A prova terá 2.793 quilômetros, com início no dia 19 de agosto e término em 26 de agosto
O Rally dos Sertões – 25 anos irá largar de Goiânia (GO) e passará pelas cidades de Goianésia (GO), Santa Terezinha de Goiás (GO), Aruanã (GO), Barra do Garças (MT), Coxim, Aquidauana e chegará a Bonito. O roteiro da edição histórica foi divulgado na noite de ontem, em evento realizado em São Paulo. A prova terá 2.793 quilômetros (1.822 quilômetros de trechos cronometrados), com início no dia 19 de agosto e término em 26 de agosto. Os veículos devem percorrer 756 quilômetros passando por Coxim, Aquidauana e Bonito, linha de chegada.
“Será um Rally dos Sertões inesquecível. Estamos desenvolvendo um roteiro que irá desafiar os pilotos do início ao fim da disputa. Além disso, o trajeto será de rara beleza, pois a chegada pela primeira vez vai ser em Bonito, em uma das regiões mais incríveis do país”, afirmou Marcos Moraes, diretor-geral da Dunas Race, organizadora do Rally dos Sertões.
A apresentação do roteiro, em São Paulo, empolgou pilotos e navegadores. A partir da divulgação das cidades eles já começaram a imaginar como serão as trilhas que irão percorrer e as estratégias para encarar a maior prova off-road do país e uma das maiores do mundo. Carros, motos, quadriciclos e UTVs participam da competição.
“O Sertões é uma prova única, que faz parte da minha história no rali e que eu tenho uma ligação muito forte. Sei que a Dunas está preparando um grande evento para a edição de 25 anos. Eu estou muito motivado e espero chegar ao sétimo título”, afirma Jean Azevedo (Honda Racing), o maior ganhador na categoria motos, com seis conquistas.
“Este ano eu vou atingir a maioridade no Rally dos Sertões, pois será o 21º que eu disputo. Assim, acho que estou preparado para fazer uma boa prova, pois juízo já tenho bastante. É a melhor prova do Campeonato Brasileiro e uma das maiores do mundo. A satisfação de participar é muito grande e não importa em que posição você termina o Rally dos Sertões. O importante é participar bem”, afirma Reinaldo Varella, que possui dois títulos de campeão geral nos carros (2010 e 2015).
“Para mim, o Rally dos Sertões é uma mudança de foco. Uma espécie de férias, quando deixo de pensar em negócios para me dedicar a uma atividade que me dá muito prazer. Tenho certeza que esta edição de 25 anos será ainda mais fantástica”, diz Leandro Torres, da Torres Racing, campeão do Rally Dakar na categoria UTV.
Turismo
“Após o anúncio das cidades por onde passará o Rally dos Sertões, iniciaremos contatos e visitas para preparar a cadeia produtiva do Turismo que será altamente impactada nessas cidades”, afirma Matheus Dalzacker, superintende de Turismo do Governo do Mato Grosso do Sul.
Também participaram do evento Odilson Arruda Soares, prefeito de Bonito; Odilon Ribeiro, prefeito de Aquidauana, e Aluízio São José, prefeito de Coxim. O estado de Goiás foi representado por Carlos Ronay, diretor de Gestão e Planejamento da Agetop (Agência Goiana de Transportes e Obras).
Confira a programação do Rally dos Sertões – 25 anos
16/08/2017
Abertura Área de Box no Autódromo Internacional de Goiânia.
17/08/2017
Vistorias Administrativas e Técnicas no Autódromo Internacional de Goiânia.
18/08/2017
Vistorias Administrativas e Técnicas no Autódromo Internacional de Goiânia.
19/08/2017
Prólogo e Largada Promocional.
20/08/2017
1ª Etapa
Goiânia (GO ) – Goianésia (GO)
Deslocamento Inicial – 120 km
Especial (trecho cronometrado) – 310 km
Deslocamento final – 130 km
Total do dia – 560 km
21/08/2017
2ª Etapa
Goianésia (GO) – Santa Terezinha de Goiás (GO)
Deslocamento Inicial – 54 km
Especial (trecho cronometrado) – 272 km
Deslocamento final -3 km
Total do dia – 329 km
22/08/2017
3ª Etapa
Santa Terezinha de Goiás (GO) – Aruanã (GO)
Deslocamento Inicial – 1 km
Especial (trecho cronometrado) – 270 km
Deslocamento final – 15 km
Total do dia – 286 km
23/08/2017
4ª Etapa
Aruanã (GO) – Barra do Garças (MT)
Deslocamento Inicial – 120 km
Especial (trecho cronometrado) – 240 km
Deslocamento final – 70 km
Total do dia – 430 km
24/08/2017
5ª Etapa
Barra do Garças (MT) – Coxim (MS)
Deslocamento Inicial – 42 km
Especial (trecho cronometrado) – 260 km
Deslocamento final – 130 km
Total do dia – 432 km
25/08/2017
6ª Etapa
Coxim (MS) – Aquidauana (MS)
Deslocamento Inicial – 56 km
Especial (trecho cronometrado) – 240 km
Deslocamento final – 30 km
Total do dia – 326 km
26/08/2017
7ª e última etapa
Aquidauana (MS) – Bonito (MS)
Deslocamento Inicial – 120 km
Especial (trecho cronometrado) – 230 km
Deslocamento final – 80 km
Total do dia – 430 km
Percurso total do Rally dos Sertões – 2.793 km
Especiais (trechos cronometrados) – 1.822 km (65,23%)
Cerimônia de Premiação
GASTRONOMIA
Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
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