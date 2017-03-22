Rally dos Sertões percorre 756 quilômetros entre Coxim, Aquidauana e Bonito

O Rally dos Sertões – 25 anos irá largar de Goiânia (GO) e passará pelas cidades de Goianésia (GO), Santa Terezinha de Goiás (GO), Aruanã (GO), Barra do Garças (MT), Coxim, Aquidauana e chegará a Bonito. O roteiro da edição histórica foi divulgado na noite de ontem, em evento realizado em São Paulo. A prova terá 2.793 quilômetros (1.822 quilômetros de trechos cronometrados), com início no dia 19 de agosto e término em 26 de agosto. Os veículos devem percorrer 756 quilômetros passando por Coxim, Aquidauana e Bonito, linha de chegada.



“Será um Rally dos Sertões inesquecível. Estamos desenvolvendo um roteiro que irá desafiar os pilotos do início ao fim da disputa. Além disso, o trajeto será de rara beleza, pois a chegada pela primeira vez vai ser em Bonito, em uma das regiões mais incríveis do país”, afirmou Marcos Moraes, diretor-geral da Dunas Race, organizadora do Rally dos Sertões.



A apresentação do roteiro, em São Paulo, empolgou pilotos e navegadores. A partir da divulgação das cidades eles já começaram a imaginar como serão as trilhas que irão percorrer e as estratégias para encarar a maior prova off-road do país e uma das maiores do mundo. Carros, motos, quadriciclos e UTVs participam da competição.



“O Sertões é uma prova única, que faz parte da minha história no rali e que eu tenho uma ligação muito forte. Sei que a Dunas está preparando um grande evento para a edição de 25 anos. Eu estou muito motivado e espero chegar ao sétimo título”, afirma Jean Azevedo (Honda Racing), o maior ganhador na categoria motos, com seis conquistas.



“Este ano eu vou atingir a maioridade no Rally dos Sertões, pois será o 21º que eu disputo. Assim, acho que estou preparado para fazer uma boa prova, pois juízo já tenho bastante. É a melhor prova do Campeonato Brasileiro e uma das maiores do mundo. A satisfação de participar é muito grande e não importa em que posição você termina o Rally dos Sertões. O importante é participar bem”, afirma Reinaldo Varella, que possui dois títulos de campeão geral nos carros (2010 e 2015).



“Para mim, o Rally dos Sertões é uma mudança de foco. Uma espécie de férias, quando deixo de pensar em negócios para me dedicar a uma atividade que me dá muito prazer. Tenho certeza que esta edição de 25 anos será ainda mais fantástica”, diz Leandro Torres, da Torres Racing, campeão do Rally Dakar na categoria UTV.



Turismo



“Após o anúncio das cidades por onde passará o Rally dos Sertões, iniciaremos contatos e visitas para preparar a cadeia produtiva do Turismo que será altamente impactada nessas cidades”, afirma Matheus Dalzacker, superintende de Turismo do Governo do Mato Grosso do Sul.



Também participaram do evento Odilson Arruda Soares, prefeito de Bonito; Odilon Ribeiro, prefeito de Aquidauana, e Aluízio São José, prefeito de Coxim. O estado de Goiás foi representado por Carlos Ronay, diretor de Gestão e Planejamento da Agetop (Agência Goiana de Transportes e Obras).



Confira a programação do Rally dos Sertões – 25 anos



16/08/2017

Abertura Área de Box no Autódromo Internacional de Goiânia.

17/08/2017

Vistorias Administrativas e Técnicas no Autódromo Internacional de Goiânia.

18/08/2017

Vistorias Administrativas e Técnicas no Autódromo Internacional de Goiânia.

19/08/2017

Prólogo e Largada Promocional.

20/08/2017

1ª Etapa

Goiânia (GO ) – Goianésia (GO)

Deslocamento Inicial – 120 km

Especial (trecho cronometrado) – 310 km

Deslocamento final – 130 km

Total do dia – 560 km

21/08/2017

2ª Etapa

Goianésia (GO) – Santa Terezinha de Goiás (GO)

Deslocamento Inicial – 54 km

Especial (trecho cronometrado) – 272 km

Deslocamento final -3 km

Total do dia – 329 km

22/08/2017

3ª Etapa

Santa Terezinha de Goiás (GO) – Aruanã (GO)

Deslocamento Inicial – 1 km

Especial (trecho cronometrado) – 270 km

Deslocamento final – 15 km

Total do dia – 286 km

23/08/2017

4ª Etapa

Aruanã (GO) – Barra do Garças (MT)

Deslocamento Inicial – 120 km

Especial (trecho cronometrado) – 240 km

Deslocamento final – 70 km

Total do dia – 430 km

24/08/2017

5ª Etapa

Barra do Garças (MT) – Coxim (MS)

Deslocamento Inicial – 42 km

Especial (trecho cronometrado) – 260 km

Deslocamento final – 130 km

Total do dia – 432 km

25/08/2017

6ª Etapa

Coxim (MS) – Aquidauana (MS)

Deslocamento Inicial – 56 km

Especial (trecho cronometrado) – 240 km

Deslocamento final – 30 km

Total do dia – 326 km

26/08/2017

7ª e última etapa

Aquidauana (MS) – Bonito (MS)

Deslocamento Inicial – 120 km

Especial (trecho cronometrado) – 230 km

Deslocamento final – 80 km

Total do dia – 430 km

Percurso total do Rally dos Sertões – 2.793 km

Especiais (trechos cronometrados) – 1.822 km (65,23%)

Cerimônia de Premiação