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Fundação de Turismo promove caravana para a Feira Internacional da Bolívia

Luiz Guido Junior

Publicado em 23/03/2017 às 15:57

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Durante três dias o turismo sul-mato-grossense será divulgado e comercializado na 21ª Feira Internacional de Turismo da Bolívia (FIT). A ação é promovida e organizada pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur). O evento acontecerá na cidade de Santa Cruz de La Sierra, entre os dias 23 e 25 de março.

Uma caravana composta por 44 empresários sul-mato-grossenses do segmento do turismo, dentre proprietários e representantes de atrativos, equipamentos, agências e operadoras de turismo e representantes dos municípios participam do evento apresentando os roteiros, equipamentos e atrativos turísticos do Estado.

Estima-se a participação de 10 mil visitantes no evento. Trata-se de uma oportunidade para estreitar laços comerciais no mercado, efetuar contato direto com o consumidor final e promover a imagem de produtos, propiciando a comercialização e, consequentemente, ocasionando o aumento do volume de vendas das empresas participantes.

Voltada para profissionais de turismo e público final, a feira inclui em sua programação atividades que apresentam a diversidade cultural dos países. Além da área de exposição, são disponibilizados espaços específicos para apresentação de gastronomia e realização de espetáculos culturais.

A participação do estado na feira será uma oportunidade de aproximação maior com o mercado boliviano que tem crescido muito para o estado afirma o diretor-presidente da Fundação de Turismo, Bruno Wendling. “É uma feira estratégica onde as ações foram definidas em equipe visando aproximar o trade da Bolívia, gerar negócios e ações promocionais com os agentes emissivos da Bolívia para Mato Grosso do Sul”, destacou.

Como parte da agenda oficial do governo do estado e representantes do turismo sul-mato-grossense na Feira Internacional, está programada uma reunião com a Organização e Gestão do Destino Turístico de Santa Cruz que reúne lideranças públicas e agentes privados do setor  turístico boliviano. O objetivo é fortalecer o turismo entre Brasil e Bolívia e aproximar os destinos turísticos entre Mato Grosso do Sul e Santa Cruz de La Sierra.

Na pauta estão assuntos relacionados à integração de ações para o desenvolvimento do turismo, o fortalecimento do corredor turístico, promoção turística, acessibilidade, serviços turísticos, entres outros assuntos pertinentes ao setor.

A Bolívia é um importante emissor de turistas para Mato Grosso do Sul por fazer fronteira com o país. O fluxo de entrada pela Bolívia em Corumbá registrou um grande crescimento em 2016 ficando como o principal emissor, enquanto em 2015 registrava a 25ª posição.

Entre os representantes do poder público e privado que fazem parte da caravana estão os municípios: Campo Grande, Aquidauana, Bonito, Corumbá, Miranda e um técnico da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul.

Serviço

A FIT Bolívia acontece entre os dias 23 e 25 de março, no Hotel Los Tajibos, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Para mais informações acesse aqui.

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