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Pista de skate de Aquidauana recebe a competição com 3 categorias neste sábado

Evento vai reunir jurados de Campo Grande para a batalha de B-Boys

Luiz Guido Junior

Publicado em 23/03/2017 às 09:52

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A pista de skate do Ginásio Poliesportivo de Aquidauana recebe a 2ª edição do evento para incentivar a prática do esporte na cidade. A competição, dividida em três categorias, tem o início marcado para as 15h.

De acordo com o organizador da “2ª Volta às aulas”, Thalles Rafael, o Badú, os participantes vão competir nas categorias Amador, Iniciante e Feminino. “Eu ando de skate já há 15 anos. Daí, veio a ideia de fazer um evento que aconteceu em fevereiro do ano passado”, explica.

Além dos skatistas, o evento abre espaço para a competição de “B-Boys”, que vão disputar as batalhas de rap, com o julgamento feito por jurados vindos de Campo Grandes. A inscrição custa R$ 15 e mais informações pelo telefone (67) 99996-4312.

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