Anualmente o artesanato movimenta a R$ 50 bilhões na economia brasileira

Pelas mãos dos artistas espalhados pelo Brasil, a cultura do país é difundida e encontra no turismo uma forma importante de comercialização. Anualmente, o artesanato movimenta R$ 50 bilhões na economia brasileira.

A arte de usar as mãos para transformar matéria-prima em objetos de uso pessoal e decoração, fazem do artesanato uma atividade capaz de emocionar e contar histórias. O Dia do Artesão foi celebrado no último domingo (19) e hoje, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 10 milhões de brasileiros vivem do artesanato.

E o que não falta no país é material para inspirar as mais variadas criações dos artistas. O artesanato também é uma excelente lembrança para levar de volta para casa após uma viagem. Para muitos turistas, ele pode ser o presente perfeito para amigos e parentes que não embarcaram na aventura. Tanto que a estimativa é que o artesanato movimenta mais de R$ 50 bilhões por ano.

Os números impressionam, mas são um retrato da atividade econômica que já está presente em 78,6% dos municípios brasileiros de acordo com IBGE. A atividade também permite a valorização e preservação de elementos típicos das culturas locais.

RECONHECIMENTO – O Ministério do Turismo teve um importante papel na regulamentação da profissão em outubro de 2015. O projeto estabelece diretrizes para as políticas públicas de fomento à profissão, institui a carteira profissional para a categoria e autoriza o poder Executivo a dar apoio profissional aos artesãos.