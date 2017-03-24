Aquidauanense marca presença em evento de turismo na Bolívia

Termina neste sábado, 25, no Hotel Los Tajibos, em Santa Cruz de La Sierra (Foto), na Bolívia, a 21ª Feira Internacional de Turismo da Bolívia (FIT), que conta com uma significativa participação de Mato Grosso do Sul.

Uma caravana de 44 empresários do segmento de turismo, representantes de agências e operadoras de turismo e representantes dos municípios de Campo Grande, Aquidauana, Bonito, Corumbá, deslocou-se para Santa Cruz.

O município de Aquidauana está representado pela turismóloga da Fundação de Cultura e Turismo, Aline Costa, que está tendo a oportunidade de conhecer e discutir ações e projetos que podem estreitar as relações de Brasil e Bolívia e gerar negócios na área.

Um dos momentos mais importantes do evento será uma reunião com lideranças públicas e agentes privados do setor turístico boliviano com vistas a fortalecer o turismo entre os dois países e aproximar o destino turístico entre Mato Grosso do Sul e Santa Cruz de La Sierra.

Voltada para profissionais de turismo e público final, a feira inclui em sua programação atividades que apresentam a diversidade cultural dos países. Além da área de exposição, estão sendo disponibilizados desde a quinta-feira, 23, espaços específicos para apresentação de gastronomia e realização de espetáculos culturais.