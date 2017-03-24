Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 21:25

Buscar

Últimas notícias
X

Turismo

Aquidauanense marca presença em evento de turismo na Bolívia

A turismóloga Aline Costa representa Aquidauana

Vivaldo

Publicado em 24/03/2017 às 14:04

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Termina neste sábado, 25, no Hotel Los Tajibos, em Santa Cruz de La Sierra (Foto), na Bolívia, a 21ª Feira Internacional de Turismo da Bolívia (FIT), que conta com uma significativa participação de Mato Grosso do Sul.

Uma caravana de 44 empresários  do segmento de turismo, representantes de agências e operadoras de turismo e representantes dos municípios de  Campo Grande, Aquidauana, Bonito, Corumbá, deslocou-se para Santa Cruz.

O município de Aquidauana está representado pela turismóloga da Fundação de Cultura e Turismo, Aline Costa, que está tendo a oportunidade de conhecer e discutir ações e projetos que podem estreitar as relações de Brasil e Bolívia e gerar negócios na área.

Um dos momentos mais importantes do evento será uma reunião com lideranças públicas e agentes privados do setor turístico boliviano com vistas a fortalecer o turismo entre os dois países e aproximar o destino turístico entre Mato Grosso do Sul e Santa Cruz de La Sierra.

Voltada para profissionais de turismo  e público final, a feira inclui em sua programação atividades que apresentam a diversidade cultural dos países. Além da área de exposição, estão sendo disponibilizados desde a quinta-feira, 23, espaços específicos para apresentação de gastronomia  e realização de espetáculos culturais.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

TRADIÇÃO E CELEBRAÇÃO

ARARA reúne convidados em tradicional almoço de aniversário de Aquidauana

AQUIDAUANA

ABIMC promove ação solidária no bairro São Francisco

GASTRONOMIA

Feira da Estação movimenta Aquidauana neste sábado

Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local

IBGE

Aquidauana chega a 48,8 mil habitantes e é 9ª mais populosa de MS

Publicidade

Cultura

Nioaque reúne histórias e memórias locais em nova coletânea educativa

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo