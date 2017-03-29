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Formação profissional

Aulas de curso gratuito em Turismo devem começar no mês de agosto em Aquidauana

Projeto de formação é conduzido pelo Governo Federal no âmbito do MedioTec, com incentivo do Ministério do Turismo

Renan Nucci

Publicado em 29/03/2017 às 15:21

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Pela primeira vez no país, o turismo será contemplado com cursos gratuitos para a formação de técnicos de nível médio para atender as necessidades do mercado de viagens. Com a inclusão do setor no MedioTec, modalidade do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), o Ministério do Turismo contará, ainda este ano, com 10 mil vagas para atender estudantes de escolas públicas brasileiras.

Serão abertas inscrições em 172 municípios de 18 estados que manifestaram interesse dentro do prazo estabelecido pelo Ministério da Educação, órgão parceiro responsável pela definição da política e do público do MedioTec. Aquidauana é um dos 18 municípios sul-mato-grossenses contemplados. A expectativa é de que as aulas comecem no próximo mês de agosto.

“Com este programa, o jovem sairá do ensino médio com uma profissão e terá condições de concorrer a uma vaga no mercado de trabalho do turismo. É um grande avanço, pois é um caminho para resolver um dos principais gargalos ao desenvolvimento do setor, que é a carência de pessoal qualificado”, avalia o ministro do Turismo, Marx Beltrão.

O MedioTec vai oferecer sete cursos (técnico em agenciamento de viagens, cozinha, eventos, guia de turismo, hospedagem, lazer, restaurante e bar) nos eixos turismo, hospitalidade e lazer para estudantes que estejam preferencialmente cursando o 2º ano do ensino médio. O jovem terá aulas sobre processos de recepção, viagens, eventos, gastronomia, serviços de alimentação e bebidas e entretenimento.

“O MedioTec é uma proposta nova, diferenciada, sem precedentes no setor de turismo. Significa que daqui a três anos o país terá 10 mil técnicos de nível médio especializados em assuntos do turismo, formados em cursos com carga horária de 800 horas”, afirma a secretária Nacional de Qualificação e Promoção do Turismo, Teté Bezerra.

A definição da oferta levou em conta a demanda apresentada pelos estados e a capacidade de atendimento do programa. Um dos pré-requisitos para seleção dos municípios contemplados é que estes estejam enquadrados nas categorias A, B ou C do Mapa do Turismo Brasileiro.

A previsão é que as aulas comecem em agosto de 2017.  Os cursos são presenciais, em horários diferentes dos cursos regulares do ensino médio, e ministrados por entidades cadastradas pelo Ministério da Educação.

Confira os municípios contemplados em Mato Grosso do Sul:

Aquidauana, Bataguassu, Bonito, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Ivinhema, Jardim, Miranda, Novo Mundo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Rio Verde de Mato Grosso e Três Lagoas.

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