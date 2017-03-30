Fundtur apresenta estratégias ao Conselho Empresarial de Turismo da Fecomércio

Na tarde da última segunda-feira (27), o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, participou da reunião ordinária do Conselho Empresarial de Turismo da Fecomércio-MS e falou das linhas estratégicas adotadas para 2017/2018. O Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da Fecomércio-MS é composto por 27 entidades representativas do trade turístico.

Segundo Bruno a reunião foi positiva. “Nosso pensamento está alinhado ao do Conselho Empresarial de Turismo e vamos avançar juntos nas estratégias de mercado. A Fecomércio participará conosco de forma contínua nas ações de fomento ao turismo,” enfatizou.

Entre as principais estratégicas elencadas está o posicionamento de mercado do turismo de Mato Grosso do Sul, com foco no resultado das ações de promoção e divulgação em curto prazo com perspectivas de longo prazo. “A abertura de diálogo permanente com o trade, via conselho estadual de turismo, nos possibilita focar de forma efetiva os mercados prioritários na participação de feiras e eventos, com geração de negócios e fortalecimento dos nossos produtos”, destaca.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e da Fundação de Turismo pretende trabalhar os produtos turísticos conhecidos e já comercializados de Mato Grosso do Sul, além de diversificar e fortalecer outros produtos regionais e suas instâncias de governança.