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Turismo sul-mato-grossense é divulgado na Expogrande

Luiz Guido Junior

Publicado em 31/03/2017 às 13:45

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Nesta quinta-feira (30) será aberta oficialmente a Expogrande (Feira Agropecuária de Campo Grande), considerada a maior feira agropecuária do Centro-Oeste brasileiro. Em 11 dias são esperadas mais de 300 mil pessoas vindas das diversas regiões do estado e do país. O evento acontece até o dia 9 de abril, no Centro de Exposições Laucídio Coelho.

Turismo, artesanato e agricultura familiar em um mesmo espaço. Parceiro do evento, o Governo do Estado montou estande no Parque de Exposições para divulgação das potencialidades do Estado. O estande institucional também terá novamente este ano o gabinete itinerante, onde o governador Reinaldo Azambuja e os secretários cumprem escala de atendimento com objetivo de estar mais próximos dos setores públicos, privados e a população.

A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) também participa do evento visando promover e divulgar o turismo sul-mato-grossense como importante destino turístico.

Técnicos do turismo vão atender o público durante o evento, onde poderão conhecer as potencialidades e os destinos consolidados do turismo sul-mato-grossense. Também haverá espaço para que o trade turístico possa apresentar e divulgar seus produtos aos visitantes da feira. “A presença institucional na Expogrande será um importante momento de integração onde vamos atender o público presente divulgando e promovendo nossos destinos”, destaca o diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wendling.

As feiras agropecuárias já são tradicionais no estado, atraem todos os anos milhares de visitantes interessados nos leilões, competições, palestras técnicas, nas novidades tecnológicas de maquinários, ou até mesmo nos shows. Movimentam a economia dos municípios, favorece o turismo de negócios e principalmente estimula o turismo doméstico (em que visitantes do próprio estado constituem o público principal).

Abaixo a relação e agenda de trabalhos do Governo na Expogrande: 

Durante o evento, o governador Reinaldo Azambuja e secretários de Estado estarão no estande com gabinete institucional para despachar, a ideia é buscar e estabelecer a integração do Estado com os setores públicos, privados e a população.

Serviço:

Pavilhão do Executivo Estadual – Expogrande 2017

30 de março a 9 de abril

Local: Centro de Exposições Laucídio Coelho

Gabinete Itinerante

30/03 (Quinta-feira): Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) – secretário Jaime Verruck;
31/03 (Sexta-feira): Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) – secretário José Carlos Barbosa;
31/03 (Sexta-feira): Secretaria de Estado de Educação (SED) – secretária Maria Cecília Amendola da Motta;
1º/04 (Sábado): Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) – diretor presidente Enelvo Felini;
03/04 (Segunda-feira): Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) – secretário Márcio Monteiro;
03/04 (Segunda-feira): Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica – secretário Eduardo Riedel;
04/04 (Terça-feira): Governador do Estado, Reinaldo Azambuja;
05/04 (Quarta-feira): Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) – secretário Marcelo Miglioli;
06/04 (Quinta-feira): Secretaria de Estado de Saúde (SES) – secretário Nelson Tavares;
06/04 (Quinta-feira): Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania (SEC) – secretário Athayde Neri;
07/04 (Sexta-feira): vice-governadora do Estado, Rose Modesto;
07/04 (Sexta-feira): Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) – diretor presidente Enelvo Felini;
08/04 (Sábado): Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) – secretário Carlos Alberto de Assis.

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