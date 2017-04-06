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Balneário de Bonito espera lotação maxima na Semana Santa

Luiz Guido Junior

Publicado em 06/04/2017 às 07:48

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O Balneário Ilha Bonita um pedacinho do paraíso pra você. Um lugar de encantos e belezas sem igual, as margens do rio formoso, natureza e diversão para todas as idades, localizada no município de Bonito MS. Considerado o melhor destino de ecoturismo do Brasil. 

A Ilha Bonita fica as margens do rio formoso conhecido pelas águas cristalinas , oferecendo  aos visitantes total harmonia com a natureza.. Só na Ilha Bonita você vai presenciar o fenômeno da comunicação entre o homem e os peixes através do toque de um sino, irá ver peixes pequenos, médios e grandes.

Contamos com uma excelente infra-estrutura, de restaurante, quiosques individuais com churrasqueiras, parquinho para crianças, redários, duas tirolesas, cinco trampolins, cachoeiras e trilhas. Além de tudo isso, oferecemos hospedagem onde você pode ficar em perfeita harmonia com a natureza. Estamos também com passeio de barco , caiaque e standup.

(67) 3255-4247 fixo

(67) 9 9844-2012 vivo

(67) 9 9145-3888 whats

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