Brasil avança no ranking de Competitividade em turismo do Fórum Econômico Mundial

Turismo
O Fórum Econômico Mundial acaba de divulgar o Ranking de Competitividade de Viagens e Turismo, um estudo que analisa 14 dimensões do turismo e compara 136 países. De acordo com o levantamento, o Brasil aparece na 27º colocação, sendo o primeiro da América do Sul na lista e o primeiro do mundo no quesito recursos naturais. Em relação ao último relatório divulgado em 2015, o país subiu uma posição no ranking geral. Leia o estudo completo aqui.
“Os investimentos realizados no país para o ciclo de megaeventos – Copa das Confederações, Copa do Mundo e Jogos Olímpicos – foram decisivos para o país pular da 51º em 2013 para a 27º em apenas quatro anos. Avançamos muito no período, mas ainda há muito a ser feito. Vamos trabalhar pontualmente em cada uma dessas dimensões para colocar o Brasil em uma posição ainda mais competitiva no setor de viagens”, afirmou o ministro do Turismo, Marx Beltrão.
Além de manter a liderança em recursos naturais, o Brasil manteve 8º lugar na dimensão cultural e melhorou em itens como infraestrutura para atendimento ao turista, preços e portos. Em quesitos como ambiente de negócios, priorização do governo ao turismo, recursos humanos, abertura internacional e segurança, o país recuou, conforme detalhado gráfico abaixo.
|Dimensão
|Ranking 2015
|Ranking 2017
|Ambiente de Negócios
|126
|129
|Segurança
|104
|
106
|Saúde e Higiene
|66
|70
|Recursos Humanos
|66
|93
|Tecnologia
|57
|63
|Priorização do setor de Viagens e Turismo
|101
|106
|Abertura internacional
|91
|96
|Competitividade de preço
|81
|41
|Sustentabilidade
|86
|66
|Infraestrutura aeroportuária
|41
|40
|Infraestrutura de portos e solo
|130
|112
|Infraestrutura para atendimento ao turista
|51
|39
|Recursos naturais
|1
|1
|Recursos culturais
|8
|8
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