Brasil avança no ranking de Competitividade em turismo do Fórum Econômico Mundial

O Fórum Econômico Mundial acaba de divulgar o Ranking de Competitividade de Viagens e Turismo, um estudo que analisa 14 dimensões do turismo e compara 136 países. De acordo com o levantamento, o Brasil aparece na 27º colocação, sendo o primeiro da América do Sul na lista e o primeiro do mundo no quesito recursos naturais. Em relação ao último relatório divulgado em 2015, o país subiu uma posição no ranking geral. Leia o estudo completo aqui.

“Os investimentos realizados no país para o ciclo de megaeventos – Copa das Confederações, Copa do Mundo e Jogos Olímpicos – foram decisivos para o país pular da 51º em 2013 para a 27º em apenas quatro anos. Avançamos muito no período, mas ainda há muito a ser feito. Vamos trabalhar pontualmente em cada uma dessas dimensões para colocar o Brasil em uma posição ainda mais competitiva no setor de viagens”, afirmou o ministro do Turismo, Marx Beltrão.

Além de manter a liderança em recursos naturais, o Brasil manteve 8º lugar na dimensão cultural e melhorou em itens como infraestrutura para atendimento ao turista, preços e portos. Em quesitos como ambiente de negócios, priorização do governo ao turismo, recursos humanos, abertura internacional e segurança, o país recuou, conforme detalhado gráfico abaixo.

Dimensão Ranking 2015 Ranking 2017 Ambiente de Negócios 126 129 Segurança 104 106

Saúde e Higiene 66 70 Recursos Humanos 66 93 Tecnologia 57 63 Priorização do setor de Viagens e Turismo 101 106 Abertura internacional 91 96 Competitividade de preço 81 41