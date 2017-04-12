Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 21:26

Buscar

Últimas notícias
X

Feira do Pantanal

Senac apresenta pratos típicos que estarão em feira

Luiz Guido Junior

Publicado em 12/04/2017 às 10:16

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A parte gastronômica da Feira Internacional do Turismo do Pantanal, a ser realizada de 20 a 23 de abril em Cuiabá, está sob coordenação do Senac-MT. Nesta terça-feira (11/03) foram apresentadas as doze receitas elaboradas por chefs de cozinha do Senac e de restaurantes convidados, especialmente para valorizar o Pantanal Mato-Grossense. De Paella Cuiabana, à base de pacú seco e banana da terra, à Sushi de Jacaré, as receitas foram apresentadas à imprensa na sede regional do Senac-MT.

O Secretário de Turismo do Estado, Luis Carlos Nigro, agradeceu o apoio do presidente do Sistema Fecomércio, Hermes Martins, na Fit Pantanal. “Foram elaborados pratos maravilhosos e eu tenho certeza que, fazendo sucesso durante a feira, com certeza serão inseridos nos cardápios dos restaurantes, sendo comercializados após o evento. É exatamente isso que nós temos o dever de fazer: fomentar o comércio da nossa gastronomia regional”, disse o secretário.

O presidente Hermes Martins falou na abertura do evento destacando que ficou satisfeito com os pratos elaborados e a importância da Feira em divulgar a gastronomia regional. “Temos aqui muitas iguarias da nossa culinária pantaneira, e esses pratos foram desenvolvidos justamente para divulgar nosso potencial turístico”, disse. Hermes ainda fez questão de ressaltar a participação do Senac. “O serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, que faz parte do Sistema Fecomércio, é uma referência na educação profissional e especialmente nas técnicas de manejo sustentável de alimentos, e isso garante qualidade às pessoas que visitarão a Feira”, elogiou o presidente.
 

FIT Pantanal

A Feira Internacional do Turismo do Pantanal (FIT 2017) acontece de 20 a 23 de abril no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá, e tem como tema “Sustentabilidade para o Desenvolvimento do Turismo”. A feira é promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso e o Sindicato das Empresas de Turismo/Sindetur e conta com a parceria da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Mato Grosso (ABIH-MT) e a Associação Brasileira de Agências de Viagens de Mato Grosso (ABAV-MT). Além do apoio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso (Fecomércio/MT), Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) de Mato Grosso, Centro de Pesquisa do Pantanal (CPP) e Serviço de Aprendizagem Comercial em Mato Grosso (Senac/MT).

Publicidade

VEJA TAMBÉM

TRADIÇÃO E CELEBRAÇÃO

ARARA reúne convidados em tradicional almoço de aniversário de Aquidauana

AQUIDAUANA

ABIMC promove ação solidária no bairro São Francisco

GASTRONOMIA

Feira da Estação movimenta Aquidauana neste sábado

Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local

IBGE

Aquidauana chega a 48,8 mil habitantes e é 9ª mais populosa de MS

Publicidade

Cultura

Nioaque reúne histórias e memórias locais em nova coletânea educativa

ÚLTIMAS

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo