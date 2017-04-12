Senac apresenta pratos típicos que estarão em feira

A parte gastronômica da Feira Internacional do Turismo do Pantanal, a ser realizada de 20 a 23 de abril em Cuiabá, está sob coordenação do Senac-MT. Nesta terça-feira (11/03) foram apresentadas as doze receitas elaboradas por chefs de cozinha do Senac e de restaurantes convidados, especialmente para valorizar o Pantanal Mato-Grossense. De Paella Cuiabana, à base de pacú seco e banana da terra, à Sushi de Jacaré, as receitas foram apresentadas à imprensa na sede regional do Senac-MT.

O Secretário de Turismo do Estado, Luis Carlos Nigro, agradeceu o apoio do presidente do Sistema Fecomércio, Hermes Martins, na Fit Pantanal. “Foram elaborados pratos maravilhosos e eu tenho certeza que, fazendo sucesso durante a feira, com certeza serão inseridos nos cardápios dos restaurantes, sendo comercializados após o evento. É exatamente isso que nós temos o dever de fazer: fomentar o comércio da nossa gastronomia regional”, disse o secretário.

O presidente Hermes Martins falou na abertura do evento destacando que ficou satisfeito com os pratos elaborados e a importância da Feira em divulgar a gastronomia regional. “Temos aqui muitas iguarias da nossa culinária pantaneira, e esses pratos foram desenvolvidos justamente para divulgar nosso potencial turístico”, disse. Hermes ainda fez questão de ressaltar a participação do Senac. “O serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, que faz parte do Sistema Fecomércio, é uma referência na educação profissional e especialmente nas técnicas de manejo sustentável de alimentos, e isso garante qualidade às pessoas que visitarão a Feira”, elogiou o presidente.



FIT Pantanal

A Feira Internacional do Turismo do Pantanal (FIT 2017) acontece de 20 a 23 de abril no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá, e tem como tema “Sustentabilidade para o Desenvolvimento do Turismo”. A feira é promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso e o Sindicato das Empresas de Turismo/Sindetur e conta com a parceria da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Mato Grosso (ABIH-MT) e a Associação Brasileira de Agências de Viagens de Mato Grosso (ABAV-MT). Além do apoio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso (Fecomércio/MT), Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) de Mato Grosso, Centro de Pesquisa do Pantanal (CPP) e Serviço de Aprendizagem Comercial em Mato Grosso (Senac/MT).