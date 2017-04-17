Após 22 anos, artista restaura arara de mais de 30 metros em hotel da Capital

A arara azul que emoldura o edifício do hotel Bristol Exceler Plaza, em frente à Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no centro de Campo Grande, está sendo restaurada pelo artista Cleir Ávila. A obra foi realizada por Cleir a pedido dos proprietários do Exceler Plaza, em 1995. É um ícone da paisagem campo-grandense e, agora, terá as cores renovadas com apoio do hotel e também do Sicredi.

O proprietário do hotel, Armando Araújo ressalta a importância de apoiar artistas locais como Cleir. Inaugurado em 1990, a arara foi pintada apenas 5 anos após a abertura do empreendimento. "Eu quis homenagear o Estado com um dos símbolos do Pantanal. Eu soube do trabalho do Cleir e fiquei muito interessado. Esse símbolo é um dos mais bonitos, então decidi ceder o espaço inteiro para o Cleir criar o painel, e se tornou uma referência na Capital", conta Armando. Após 22 anos, ele fez questão que fosse Cleir a restaurar a obra.

“É um prazer ser convidado para fazer essa restauração de mais uma obra, que sempre foi muito querida pelos hóspedes do hotel, pelas pessoas da cidade que veem a beleza que eu vejo no Pantanal, no Cerrado e também aqui em Campo Grande”, afirma o Cleir Àvila. Ele relata ainda que está fazendo toda a restauração sozinho, apoiado em um “balancinho”, um andaime movido de forma automatizada que o transporta da base do painel até o lugar mais alto, o “olho” da arara.

Para celebrar a restauração da arara azul, um coquetel será realizado na quarta-feira (19), a partir das 17h no Exceler Plaza Hotel. A entrada é aberta a jornalistas e convidados. Quem apoia o projeto é a Sicredi, conforme explica Celso Régis, presidente da Sicredi União MS/TO. “Preservar a cultura local é de extrema importância por reforçar a identidade da comunidade e por isso o Sicredi apoia esse tipo de iniciativa”, analisa. Antônio Kurose, presidente da Sicredi Campo Grande também enalteceu que o Sicredi por ser a instituição financeira da comunidade se envolve em projetos que fomentam a culta e a arte. (Com informações da assessoria)

SERVIÇO

O coquetel de lançamento do projeto de restauração da Arara Azul será na quarta-feira (19), a partir das 17h no Exceler Plaza Hotel. A entrada é aberta a jornalistas e convidados.