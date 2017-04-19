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Mato Grosso do Sul participa da 2ª edição FIT Pantanal que vai discutir a sustentabilidade

Luiz Guido Junior

Publicado em 19/04/2017 às 16:52

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Os destinos turísticos sul-mato-grossenses serão representados na 2ª edição da FIT – Feira Internacional do Turismo do Pantanal. A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), contará com um estande para a exposição de material promocional e atendimento ao público interessado no turismo do estado.

Com o tema “Sustentabilidade para o Desenvolvimento do Turismo”, o evento acontece de 20 a 23 de abril de 2017, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá (MT). Nos quatro dias de programação da FIT Pantanal, ocorrerão encontros institucionais, palestras e oficinas e atendimento empresarial, além de serem apresentados produtos de turismo de aventura, social e cultural.

O diretor-presidente da Fundtur-MS, Bruno Wendling, destacou a relevância da participação do estado na FIT Pantanal. “Estarmos num evento onde a sustentabilidade será o principal tema discutido é de extrema importância, já que Mato Grosso do Sul é reconhecido como um destino de turismo sustentável e responsável. Além disso, uma ótima oportunidade de aproximação com o estado de Mato Grosso e de integração do Pantanal”, salienta.

Foi organizada também uma caravana, em parceria com o Sebrae, para que os empresários do setor turístico sul-mato-grossense  participem da rodada de negócios que acontecerá durante o evento.

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