Autoridades e comunidade jardinense votam no concurso Nas Linhas da Serra da Bodoquena

Na manhã desta quinta-feira (04), membros do Instituto das Águas da Serra da Bodoquena (IASB), estiveram na praça Getúlio Vargas, em frente à Prefeitura Municipal de Jardim, para a votação dos três desenhos mais representativos do Concurso de Desenhos “Nas Linhas da Serra da Bodoquena”.

O concurso, que existe há sete anos em Bonito-MS, é uma realização do IASB e há três anos também está presente em Jardim-MS, Bodoquena-MS e Porto Murtinho-MS, cidades que compõe a Serra da Bodoquena.

Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de cada município, o objetivo é fomentar a Educação Ambiental no contexto escolar, abordando temas relacionados com a riqueza natural da região.

Os professores participam de palestras e oficinas relacionadas ao tema para poderem trabalhar com os alunos. Sendo assim, os estudantes são incentivados a criarem um desenho sobre o assunto, tendo como ponto de partida o que foi ensinado em sala de aula.

Feito isso, foi montada uma comissão que selecionou os 20 desenhos finalistas (5 de cada cidade), os quais irão para o Calendário Ambiental, valorizando a região e todo o processo educativo envolvido no concurso.

Já nesta última etapa, os 20 desenhos selecionados ficam expostos para que as pessoas votem e escolham aquele que, particularmente, lhes chamar mais atenção. A votação foi aberta à toda a comunidade e contou com a presença do prefeito Guilherme Monteiro (PSDB), da secretaria municipal de Educação, Eliana Cafure, dos alunos das escolas municipais, Associação Pestalozzi, entre outros.

Para o prefeito, a iniciativa é muito válida para conscientizar e incentivar as crianças sobre a importância do meio ambiente. “Os desenhos deixam claro que elas estão entendendo a mensagem. Tudo muito colorido, cheio de vida, valorizando nossos rios e nossa fauna. Essa meninada é esperta e tenho certeza de que vão também levar isso para dentro de casa. Pois, muitas vezes as crianças acabam ensinando a nós, adultos. Só foi difícil escolher em qual votar”.

A premiação para os três mais votados será no dia 5 de junho, Dia do Meio Ambiente, em Bonito-MS.