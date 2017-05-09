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Assembleia do Estado sedia 1º Seminário Internacional Pantanal

Objetivo é debater o turismo, a proteção e a implantação de um projeto de desenvolvimento econômico regional

Flavio Brito

Publicado em 09/05/2017 às 09:59

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A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e o Instituto SOS Pantanal realizam hoje (9) o 1º Seminário Internacional Pantanal, no Plenário Deputado Júlio Maia, a partir das 13h30. O objetivo é debater o turismo, a proteção e a implantação de um projeto de desenvolvimento econômico para o Pantanal. O evento é uma proposição do presidente da ALMS, deputado estadual Junior Mochi (PMDB), e do presidente do Instituto SOS Pantanal, Roberto Klabin.

De acordo com as informações divulgadas pela assessoria, os erros e acertos de regiões semelhantes ao Pantanal, como Everglades, nos Estados Unidos da América (EUA), e Okavango, em Botswana, na África, serão o ponto de partida para os debates. 

Para explicar a situação destes lugares, os convidados internacionais são Robert Johnson, diretor do Parque Nacional da Flórida, e Christopher Roche, diretor de Marketing Wilderness Safaris, da África. Os demais palestrantes são pesquisadores brasileiros que falarão sobre o Pantanal.

Participarão do encontro órgãos públicos, instituições, Organizações Não Governamentais (ONGs), associações, pesquisadores, universidades, entre outros, onde haverá ampla discussão sobre turismo, ocupação econômica e possíveis parcerias em prol da construção de caminhos para o desenvolvimento local e proteção do Pantanal, para subsidiar políticas públicas com base nas vocações e limites socioambientais do bioma.

O Seminário começa hoje em Campo Grande, e tem prosseguimento nos dias 10 e 11 de maio, nas cidades de Cuiabá (MT) e Brasília (DF), respectivamente.

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