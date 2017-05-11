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Jovens americanos cruzam o Estado de bicicleta para chegar ao Pantanal

Andreas e Michelle passaram por Aquidauana e Anastácio na tarde desta quarta-feira, a viagem pela América do Sul durará até um ano

Flavio Brito

Publicado em 11/05/2017 às 05:00

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Passar um ano viajando pela América do Sul e percorrer todo esse caminho de bicicleta, estes são os objetivos de jovens norte-americanos que cruzaram com a equipe de reportagem de O Pantaneiro, no início da tarde desta quarta-feira (10). 

Os dois seguiam pela BR-262 e acabaram passando pelo local onde aconteceu um acidente envolvendo dois carros e um capotamento. 

O objetivo da equipe era acompanhar o trabalho do Corpo de Bombeiros no resgate, mas teve a chance de conhecer um pouco da história de Andreas, 21 anos, e Michelle, 24 anos. “Nós voamos para o Rio de Janeiro e pedalamos até Campinas e Bonito”, contou Andreas, em conversa com a reportagem. 


A dupla planeja chegar ao Pantanal, indo por Cuiabá, capital de Mato Grosso. Depois, o objetivo é passar pela Bolívia e Peru. O roteiro de pedaladas ainda inclui a Argentina e Chile. “Até agora, nós estamos pedalando há cerca de um mês”, revelou Andreas. 

Os jovens devem passar a noite em Campo Grande depois seguem viagem para o Pantanal. Andreas contou a reportagem que nasceu no estado norte-americano de Idaho, e Michelle é de Montana. 

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