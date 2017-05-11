Jovens americanos cruzam o Estado de bicicleta para chegar ao Pantanal

Aventura
Andreas e Michelle passaram por Aquidauana e Anastácio na tarde desta quarta-feira, a viagem pela América do Sul durará até um ano
Passar um ano viajando pela América do Sul e percorrer todo esse caminho de bicicleta, estes são os objetivos de jovens norte-americanos que cruzaram com a equipe de reportagem de O Pantaneiro, no início da tarde desta quarta-feira (10).
Os dois seguiam pela BR-262 e acabaram passando pelo local onde aconteceu um acidente envolvendo dois carros e um capotamento.
O objetivo da equipe era acompanhar o trabalho do Corpo de Bombeiros no resgate, mas teve a chance de conhecer um pouco da história de Andreas, 21 anos, e Michelle, 24 anos. “Nós voamos para o Rio de Janeiro e pedalamos até Campinas e Bonito”, contou Andreas, em conversa com a reportagem.
A dupla planeja chegar ao Pantanal, indo por Cuiabá, capital de Mato Grosso. Depois, o objetivo é passar pela Bolívia e Peru. O roteiro de pedaladas ainda inclui a Argentina e Chile. “Até agora, nós estamos pedalando há cerca de um mês”, revelou Andreas.
Os jovens devem passar a noite em Campo Grande depois seguem viagem para o Pantanal. Andreas contou a reportagem que nasceu no estado norte-americano de Idaho, e Michelle é de Montana.
GASTRONOMIA
Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS