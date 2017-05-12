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Fundação de Cultura de Aquidauana promove feira de artesanatos e comidas exóticas

Objetivo é dar visibilidade a todos que produzem qualquer tipo de artesanato e que busca uma renda extra

Flavio Brito

Publicado em 12/05/2017 às 15:33

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A Praça dos Estudantes, no centro de Aquidauana, sediará a 1ª edição da Feira de Artesanatos e Comidas Exóticas, na noite da próxima sexta-feira (12), das 19h às 22h. O evento é uma iniciativa da Fundação de Cultura de Aquidauana, em parceria com artesãos locais, e contará com expositores de diversos produtos como, por exemplo, acessórios de moda, itens de decoração, utilitários, artigos domésticos e outros. Um dos atrativos da feira na praça também serão as bancas com comidas exóticas. 

A Casa do Artesão também estará de portas abertas durante o evento, ou seja, atendendo em horário especial, proporcionando para quem ainda não visitou ou não conhece os artesanatos e produtos regionais que lá são comercializados. “Estamos convidando a comunidade de Aquidauana e região para prestigiarem a feira na praça. Será um evento voltado, exclusivamente, para dar visibilidade a todos que produzem qualquer tipo de artesanato e que busca uma renda extra. A feira também será mais uma opção de lazer para as famílias e turistas que estiverem na cidade”, explicou o diretor-presidente da Fundação de Cultura e Turismo, Humberto Torres.

Com a realização da Feira de Artesanatos e Comidas Exóticas, a Administração Municipal, por meio da Fundação de Cultura e Turismo, aumenta as possibilidades de divulgação dos artesanatos e artesãos locais. Haja vista que, os artesãos têm todo mês a participação garantida nas duas edições da Feira da Estação Ferroviária e, agora, terão mais um evento mensal para exporem seus produtos.

 

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