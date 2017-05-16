Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 09:09

Buscar

Últimas notícias
X

Tursimo

Pesquisa sobre preferências turísticas do sul-mato-grossense é apresentada na Europa

Trabalho de professora doutora da Uems será levado para feira realizada em Portugal

Flavio Brito

Publicado em 16/05/2017 às 09:16

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A cidade portuguesa de Aveiros recebe, entre os dias 17 e 19 de maio, o evento Invtur 2017, que traz o tema “Cocriar o Futuro do Turismo”. Nesta 4ª edição da conferência internacional, a Drª Daniela Sottili Garcia, professora da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) cedida para a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), apresenta o artigo científico resultante da pesquisa “As preferências dos sul-mato-grossenses na escolha de seus destinos turísticos: uma análise para o estabelecimento de diretrizes políticas e competitividade para o estado de Mato Grosso do Sul, Brasil”.

Segundo Daniela, a pesquisa desenvolvida por meio de uma parceria entre a Fundtur, Uems e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), resultou em dados estatísticos importantes que servem de aporte para o desenvolvimento turístico do Estado. “A participação da Fundtur neste evento demonstra, entre outras coisas, a importância que a gestão estadual tem dado à pesquisa no setor do turismo, primordial para nortear e servir de suporte para o fenômeno turístico”, enfatiza.

Com a participação de mais de 30 pessoas das entidades envolvidas, a pesquisa é uma das ferramentas que servirá como base na implantação do Observatório de Turismo de MS, que tem lançamento previsto para o segundo semestre de 2017.

O diretor presidente da Fundtur, Bruno Wendling, destaca a importância do trabalho. “A apresentação do resultado dessa pesquisa para o público acadêmico e profissional de várias partes do mundo, coloca Mato Grosso do Sul em evidência na área de pesquisa. Esse trabalho vai ser uma base importante na implantação do Observatório de Turismo do Estado”, pontua Bruno.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

TRADIÇÃO E CELEBRAÇÃO

ARARA reúne convidados em tradicional almoço de aniversário de Aquidauana

AQUIDAUANA

ABIMC promove ação solidária no bairro São Francisco

GASTRONOMIA

Feira da Estação movimenta Aquidauana neste sábado

Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local

IBGE

Aquidauana chega a 48,8 mil habitantes e é 9ª mais populosa de MS

Publicidade

Cultura

Nioaque reúne histórias e memórias locais em nova coletânea educativa

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo