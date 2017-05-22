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A cidade de Bonito receberá a 4ª edição do festival nos dias 15, 16 e 17 de junho

Luiz Guido Junior

Publicado em 22/05/2017 às 13:35

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A Equipe de produção Cultural do Bonito Blues & Jazz acaba de anunciar a programação de sua 4ª edição do Festival, remodelado no formato e datas. O Festival, que antes acontecia no final do ano, entre outubro e dezembro, anuncia sua realização para o feriadão de Corpus Christi. Esta na verdade já era uma intenção da produção do Festival desde os seus primeiros anos, que destaca que há pouca oferta de programação cultural na cidade de Bonito no primeiro semestre, além de que o Festival, que geralmente é realizado em espaços ao ar livre, sai da chamada “época de chuvas”, o que sempre causava uma certa preocupação nas edições anteriores.

   
O Festival, que é realizado desde 2013,  já se tornou uma tradição na agenda cultural da cidade, que todos os anos já cria uma expectativa entre os moradores da cidade que são fãs da Música e atrações de qualidade, e o Festival também já começa a figurar no circuito dos grandes festivais de Blues & Jazz do Brasil. 

Nas suas primeiras edições o Festival já trouxe grandes atrações de nível nacional do Blues, como Greg Wilson (vocalista do Blues Etílicos), o gaitista paulistano Robson Fernandes, atrações sulmatogrossenses que também têm um destaque a nível de Brasil, como Bêbados Habilidosos, Zé Pretim (que volta ao festival este ano) e até mesmo atrações internacionais, como o guitarrista de Chicago Breezy Rodio.

Para este ano, o Bonito Blues & Jazz volta a ter 3 dias de programação, trazendo ao todo 9 atrações, entre artistas nacionais e regionais. Os destaques do festival são o pianista paulistano Adriano Grineberg, considerado o maior nome do “Piano Blues” brasileiro pela maioria da crítica especializada, Adriano ainda traz no currículo passagens pelas bandas IRA!, Paralamas do Sucesso e Gilberto Gil, e acaba de receber o prêmio nacional “Profissionais da Música”. O Outro destaque é o “Bluesman Pantaneiro” Zé Pretim, que depois de passar um ano e meio afastado dos palcos internado para tratamento de alcoolismo e dependência química, fez uma volta aos palcos surpreendente, renovado, e hoje atravessa o melhor momento de sua carreira, o que lhe rendeu o convite de Raul Gil para participar do seu programa, e hoje é semifinalista do quadro “Quem Sabe Canta”.  

O festival será realizado no CMU-Centro de Múltiplo Uso no centro da cidade, a partir das 20:00 h todas as noites.

Programação do Festival:

QUINTA (15) – Horse Society, Anderson Rocha, Dente de Ouro + Rodrigo Tozzette
SEXTA (16) – Gessy & The Rhivo Trio, Projeto MPBlues e Adriano Grineberg
SÁBADO (17) – Mestre Blues (Cuiabá-MT), Simão Gandhy (Dourados-MS) e Zé Pretim 

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