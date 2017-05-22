Festival de Inverno de Bonito 2017 já tem data definida

A realização da 18ª edição do Festival de Inverno de Bonito foi discutida em uma audiência pública na noite de terça-feira (9), no município.

Dentre os temas abordados na reunião estão a data de realização do festival, de 27 a 30 de julho de 2017; os homenageados da edição, a dupla Bete e Betinha, além da importância da continuidade de evento, apesar das dificuldades financeiras do país, estados e municípios.

De acordo com secretário de Estado de Cultura e Cidadania, Athayde Nery, além do apoio do governo do Estado e da prefeitura, o festival deste ano deverá captar recursos junto à iniciativa privada, através da Lei Rouanet.

Para 2017, uma das novidades é a utilização do CMU (Centro de Múltiplo Uso), além da Praça da Liberdade. "Precisamos realizar um evento que conte com ampla participação da população, principalmente das crianças", afirmou Athayde.

A audiência contou também com a presença de artistas e produtores culturais da cidade, além de secretários municipais, vereadores, e do secretário Adjunto, Tomaz Ramos Escrivano, do coordenador das festividades comemorativas dos 40 anos da criação de MS, Zito Ferrari e do presidente do COMTUR, Cícero Peralta.

Ainda não foram decididos os artistas que irão participar da 18ª edição.

Na edição passada o Festival de Inverno atraiu um público de 25 mil pessoas nos shows musicais realizados de 28 a 31 de julho. O evento contou com 83 atrações artísticas, sendo 62 realizadas por artistas locais e 21 por nacionais