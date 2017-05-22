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Mapa dos pontos turísticos do Estado está sendo atualizado

Equipes da Fundtur-MS viaja promovendo encontros com membros do setor para colher informações

Flavio Brito

Publicado em 22/05/2017 às 08:33

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Equipes da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) estão  percorrendo as  regiões turísticas do Estado para se reunir com empresários do setor e órgãos oficiais do turismo. O principal objetivo das reuniões é fazer a atualização do Mapa do Turismo de Mato Grosso do Sul, que vai compor o Mapa do Turismo  Brasileiro, ferramenta importante para definir a estratégia de atuação do Ministério do Turismo (MTur) na formulação das políticas públicas para o setor. Os técnicos da Fundtur-MS apresentarão os critérios exigidos pelo MTur e pela Fundtur-MS para os municípios que queiram estar inseridos no mapa.  Entre eles, estão a existência e efetiva atuação de instâncias de governança, como o Conselho Municipal de Turismo (Comtur) por exemplo.

Segundo o diretor-presidente da Fundtur-MS, Bruno Wendling, a ação de atualização é fundamental no processo de ordenamento dos territórios turísticos do estado e principalmente no planejamento das ações, tanto da Fundtur, quanto das próprias regiões. “É importante que essa atualização aconteça com critérios objetivos e que contemplem os municípios organizados, que desejam e tenham condições de trabalhar a atividade turística, para que tenhamos de fato o mapa turístico do estado inserido no mapa brasileiro”, ressalta.

Além da atualização do Mapa Turístico Brasileiro, serão apresentadas as linhas de atuação da Fundação de Turismo 2017/2018: profissionalização da gestão (estadual e municipais), fortalecimento das instâncias de governança, inovação e diversificação da oferta turística, posicionamento de mercado e pesquisa. Também será abordada a terceira fase do Sistema de Classificação dos Municípios (Semear / Nascer / Frutificar / Colher), que começou em 2013 e será passará por uma reformulação em 2017.

Confira o cronograma de reuniões:

25/05: Região Serra da Bodoquena (Jardim)
26/05: Região Pantanal (Miranda)
29/05: Região Sete Caminhos da Natureza e Região Vale das Águas (Naviraí) e Região Costa Leste e Região Vale do Aporé (Aparecida do Taboado)

Encontros já foram realizados em Campo Grande, Coxim e Ponta Porã.

Prazo em MS

A partir de 1º de junho começa o prazo para inserção dos documentos no Sistema de Informações do Programa de Regionalização do Turismo e validação das Regiões Turísticas junto aos Fóruns e/ou Conselhos Estaduais de Turismo. Os municípios de Mato Grosso do Sul tem até 30 de junho para encaminhar as informações solicitadas pelo MTur para a Fundtur-MS. O processo de atualização termina em 31 de julho.

 

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