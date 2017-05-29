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Rally dos Sertões

Menos de três meses para início de rally inédito que cruza Aquidauana

A prova terá 2.793 quilômetros, pelos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

Renan Nucci

Publicado em 29/05/2017 às 15:05

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Faltam menos de três meses para o início da programação oficial da edição de 25 anos do Rally dos Sertões. No dia 16 de agosto será aberta a área de boxe no Autódromo Internacional de Goiânia (GO) para receber carros, motos, UTVs e quadriciclos. A prova terá 2.793 quilômetros, pelos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Aquidauana e Bonito estão incluídas no percurso e serão palco da reta final da prova.

A maior competição off-road do país, e uma das maiores do planeta, conta com 233 inscritos. Pilotos e navegadores que representam todas as regiões do Brasil, além de competidores de outros países.

Depois da largada em Goiânia (dia 20 de agosto), a caravana da prova segue em direção a Goianésia (GO), Santa Terezinha de Goiás (GO) e Aruanã (GO). Depois vai para Barra do Garças (MT), e entra no Mato Grosso do Sul, onde serão realizadas as três últimas etapas, em Coxim (MS), Aquidauana (MS) e a chegada em Bonito (MS).

Confira a programação do Rally dos Sertões 25 anos


16/08/2017
Abertura Área de Box no Autódromo Internacional de Goiânia.

17/08/2017
Vistorias Administrativas e Técnicas no Autódromo Internacional de Goiânia.

18/08/2017
Vistorias Administrativas e Técnicas no Autódromo Internacional de Goiânia.

19/08/2017
Prólogo e Largada Promocional.

20/08/2017
1ª Etapa
Goiânia (GO ) – Goianésia (GO)
Deslocamento Inicial – 120 km
Especial (trecho cronometrado) – 310 km
Deslocamento final – 130 km
Total do dia – 560 km

21/08/2017
2ª Etapa
Goianésia (GO) – Santa Terezinha de Goiás (GO)
Deslocamento Inicial – 54 km
Especial (trecho cronometrado) – 272 km
Deslocamento final -3 km
Total  do dia – 329 km

22/08/2017
3ª Etapa
Santa Terezinha de Goiás (GO) – Aruanã (GO)
Deslocamento Inicial – 1 km
Especial (trecho cronometrado) – 270 km
Deslocamento final – 15 km
Total do dia – 286 km

23/08/2017
4ª Etapa
Aruanã (GO) – Barra do Garças (MT)
Deslocamento Inicial – 120 km
Especial (trecho cronometrado) – 240 km
Deslocamento final – 70 km
Total do dia – 430 km

24/08/2017
5ª Etapa
Barra do Garças (MT) – Coxim (MS)
Deslocamento Inicial – 42 km
Especial (trecho cronometrado) – 260 km
Deslocamento final – 130 km
Total do dia – 432 km

25/08/2017
6ª Etapa
Coxim (MS) – Aquidauana (MS)
Deslocamento Inicial – 56 km
Especial (trecho cronometrado) – 240 km
Deslocamento final – 30 km
Total do dia – 326 km

26/08/2017
7ª e última etapa
Aquidauana (MS) – Bonito (MS)
Deslocamento Inicial – 120 km
Especial (trecho cronometrado) – 230 km
Deslocamento final – 80 km
Total do dia – 430 km
Percurso total do Rally dos Sertões – 2.793 km
Especiais (trechos cronometrados) – 1.822 km (65,23%)
Cerimônia de Premiação

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