Turismo é pauta no Fórum de Governadores do Consórcio Brasil Central

Projeto de fomento e comercialização de roteiros turísticos integrados e mercado comum, que visa unificação de alíquotas fiscais. Essas foram algumas das pautas da 3ª reunião do Fórum dos Governadores do Brasil Central 2017, realizada pelo Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central (BrC). O governador Reinaldo Azambuja e o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), Bruno Wendling, participaram do evento realizado em Palmas (TO).

Na tarde de quinta-feira (1°.6) aconteceu a reunião da Câmara Técnica do Turismo do Consórcio, onde foram discutidas três linhas estratégicas do Planejamento 2017: integração dos Estados por meio de roteiros turísticos, plano de comunicação e marketing da região e ações de promoção, além da participação nas feiras Adventure Sport Fair e Festuris Gramado. A solicitação de recursos para a execução do planejamento foi apresentada e aprovada pelo Conselho de Administração do BrC.

Na manhã desta sexta-feira (2.6), aconteceu a reunião com os governadores Reinaldo Azambuja (MS), Pedro Taques (MT), Marconi Perillo (GO), Rodrigo Rollemberg (DF), Marcelo Miranda (Tocantins) e Confúcio Moura (RO). O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, também participou das discussões.

Segundo o diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wendling, o Fórum é importante porque promove a integração dos estados que compõem o Consórcio Brasil Central. “O Fórum BrC fortalece a competitividade da região enquanto destino turístico nacional e internacional e amplia a visibilidade dos destinos”, pontuou. Bruno foi o dirigente escolhido pela Câmara do Turismo para apresentar aos governadores as propostas do Planejamento 2017.

Durante o evento também foi aprovada a entrada do estado do Maranhão no Consórcio, que tem a proposta de promover os estados membros na elaboração de estratégias conjuntas de desenvolvimento. A próxima reunião do Fórum dos Governadores do Brasil Central 2017 está marcada para o mês de setembro, em Campo Grande (MS).