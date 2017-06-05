Rede hoteleira da região sente resultados positivos com a presença dos “reliqueiros”

A missão do Encontro de Relíquias de Aquidauana é apresentar à população toda a beleza e tradição do antigomobilismo. Além de garantir uma opção de lazer e cultura, a terceira edição deixou uma marca positiva para a economia da cidade, com os resultados que se estenderam por toda rede hoteleira – incluindo parceiros em Aquidauana e Anastácio.

De acordo com as informações do Hotel Beira Rio, na sexta-feira (2), dos 13 apartamentos ocupados, seis foram demandas do evento. Já no sábado (3), dos 25 acomodações ocupadas, 20 foram usadas para atender aos visitantes do encontro.

A gerência do Portal Pantaneiro Hotel também registrou o saldo positivo. O hotel recebeu cerca de 50 hóspedes que vieram para o encontro deste ano. De acordo com a responsável pela empresa, apesar da edição anterior ter registrado um número na lotação dos quartos, o resultado é motivo de comemoração.

Em Anastácio, o Fenix Plaza Hotel recebeu os turistas que vieram para o 3º Encontro de Relíquias de Aquidauana. Segundo a gerência, dos 65 apartamentos disponíveis, 70% deles foram lotados com os visitantes do encontro. O gerente do Fênix afirma que a realização de eventos como este é que o setor precisa para manter seu desenvolvimento, inspirando outros eventos na região. O crescimento do número de agendamentos foi de 100%, comparado ao ano passado.