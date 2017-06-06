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São João: equipe do Ministério do Turismo chega na quarta para press trip

A Press Trip é parte da estratégia do Ministério do Turismo de transformar as festas de São João no mais novo produto turístico brasileir

Renan Nucci

Publicado em 06/06/2017 às 15:34

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Dois servidores do Ministério do Turismo – um técnico e um jornalista – chegam amanhã, 07 de junho, a Corumbá. Os profissionais fazem parte da equipe precursora responsável pela Press Trip que vai conhecer os preparativos do Arraial do Banho de São João.
 
A Press Trip é parte da estratégia do Ministério do Turismo de transformar as festas de São João no mais novo produto turístico brasileiro a ser colocado nas prateleiras das agências de viagens do país e do exterior.
 
Corumbá foi selecionada por meio de projeto apresentado pela Fundação de Turismo do Pantanal, para receber a visita de jornalistas e influenciadores digitais para participar dos festejos e conhecer os principais atrativos locais da festa do banho de São João, que acontece no Porto Geral.
 
A chegada da equipe ministerial está prevista para 14h50 desta quarta-feira. A Press Trip do Ministério do Turismo ficará em Corumbá de 07 a 11 de junho. Uma entrevista coletiva com os servidores do Ministério está marcada para a quarta-feira, dia 07, às 16h15, na sede da Fundação de Turismo do Pantanal, no Centro de Convenções.

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