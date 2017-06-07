Onça pintada é tema de exposição interativa no Pantanal

Com abordagem focada nos felinos do Pantanal, começa no dia 5 de junho a exposição“Na batida da onça”, realizada na Estação Natureza Pantanal, na cidade de Corumbá (MS). A iniciativa, promovida pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, em parceria com o Instituto Homem Pantaneiro, vai até o dia 31 de julho, apresentando a estudantes, turistas e moradores da região a rotina de vida desses animais.

Para promover essa aproximação serão realizadas atividades lúdicas com imagens, vídeos e jogos, que apresentarão as características físicas e comportamentais dos felinos pantaneiros, suas pegadas, os sons que eles emitem e outras particularidades. Além de mostrar essas curiosidades, a exposição tem como objetivo maior atuar para que as pessoas conheçam essas espécies e comecem a criar estratégias de conservação, principalmente para onça-pintada, que saiu há pouco tempo da lista de ameaçados de extinção no Pantanal, mas que ainda está na lista vermelha de outros biomas brasileiros.

De acordo com administradora da Estação Natureza, Ivonete Guaragni, a onça-pintada está no topo da cadeia alimentar pantaneira e sua ausência geraria desequilíbrios ecológicos. “Além de ser um indicador da qualidade ambiental, suas exigências ecológicas englobam todas as necessidades das demais espécies que ocorrem no seu ambiente. Por isso, conservar a espécie é proteger vários outros animais do mesmo ecossistema. As crescentes alterações ambientais provocadas pelo homem, assim como o desmatamento e a caça às presas silvestres e às próprias onças são as principais causas da diminuição da população de onças no Brasil. Reduzir essas ameaças é fundamental para garantir a sobrevivência da onça pintada e a integridade dos ecossistema.”, destaca.

Para apresentar mais informações sobre esse animal, o médico veterinário e coordenador do projeto de Felinos Pantaneiros, Diego Francis Passos Viana, realiza uma palestra no dia 14 de junho para falar do projeto que ele desenvolve sobre a rotina das onças-pintadas da Serra do Amolar no Pantanal, apresentando informações e estratégias importantes para a conservação dos felinos.

Estação Natureza Pantanal

Fixado na cidade de Corumbá (MS) há 11 anos, o Estação Natureza Pantanal realiza exposições interativas permanentes e temporárias, com atividades voltadas para todas as idades, que possibilitam o contato das pessoas com a natureza. Ao visitar o espaço, o público conhece cenários que apresentam a hidrografia, a formação geológica, os ciclos de cheias e as variações de temperatura. Os visitantes ainda passam por experiências sensoriais, em que podem sentir a diferença entre os troncos de árvores do Pantanal, ouvir o canto de diversos pássaros e conhecer outras curiosidades sobre a fauna, a flora e os ecossistemas da região.

Serviço

Exposição “Na Batida da Onça”

Local: Estação Natureza Pantanal, na Ladeira José Bonifácio, 150 – Centro, Corumbá - MS

Data: De 5 de junho a 31 de julho

Horários: Segunda a sexta-feira, das 09h às 11h20 e das 14h às 17h20

Valor: Entrada inteira: R$3,00 / Meia entrada: R$1,50 / Entrada para moradores da região: R$1,00

*Palestra com Diego Viana: 14 de junho, às 9h (vagas limitadas)



Sobre a Fundação Grupo Boticário

A Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza é uma organização sem fins lucrativos cuja missão é promover e realizar ações de conservação da natureza. Criada em 1990 por iniciativa do fundador de O Boticário, Miguel Krigsner, a atuação da Fundação Grupo Boticário é nacional e suas ações incluem proteção de áreas naturais, apoio a projetos de outras instituições e disseminação de conhecimento. Desde a sua criação, a Fundação Grupo Boticário já apoiou 1.510 projetos de 496 instituições em todo o Brasil. A instituição mantém duas reservas naturais, a Reserva Natural Salto Morato, na Mata Atlântica; e a Reserva Natural Serra do Tombador, no Cerrado, os dois biomas mais ameaçados do país. Outra iniciativa é um projeto pioneiro de pagamento por serviços ambientais em regiões de manancial, o Oásis