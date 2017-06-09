Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 09:11

Buscar

Últimas notícias
X

Turismo

Crise e chuva afastam turistas de Bonito e hotéis ainda têm vagas para feriadão

Atrativos reabriram após a chuva atípica de maio

Luiz Guido Junior

Publicado em 09/06/2017 às 14:17

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Bonito, um dos destinos preferidos do sul-mato-grossense e que atrai turistas de todo o Brasil e do mundo, tem percebido uma queda na taxa de ocupação desde agosto do ano passado. Além disso, segundo a Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio do município, que fica a 300 quilômetros da Capital, a chuva atípica do mês de maio também contribuiu para afugentar os visitantes. Com isso, a rede hoteleira ainda dispõe de vagas.

O secretário de turismo, Augusto Barbosa Mariano, afirma que são esperados cerca de 5 mil turistas para a semana com o feriadão de Corpus Christi (15 de junho), porém o número não reflete o que acontecia no mesmo período do ano passado.

“Temos sofrido com a crise. Após agosto e esse ano tem tido queda de ocupação da rede hoteleira. Os problemas do país e estado refletiram no fluxo de turistas. Aliado a isso, o mês de maio foi muito chuvoso e atípico, em relação aos 20 anos. O índice pluviométrico do mês está entre os 4 maiores para o período. Junho é considerado baixa temporada, mas estamos trabalhando”, declara Augusto

Segundo ele a estiagem foi suficiente para reabrir o Balneário Municipal, que teve de ser interditado pelo excesso de chuvas (http://www.midiamax.com.br/cotidiano/chuva-forte-fim-semana-interdita-ba...), e todos os atrativos de Bonito já estão em funcionamento. “Os empresários fizeram as intervenções necessárias em reparos e limpezas”, explica.

Os hotéis e pousadas de Bonito registram média de 70% de ocupação para a semana do feriado. O responsável pelo departamento de reservas do hotel Zagaia informou que 69% dos 150 apartamentos estão reservados, mas a expectativa é que na semana que vem, a ocupação chegue a 85%.
Já no hotel Marruá, que oferece 120 apartamentos, espera uma ocupação de 90% para a próxima semana. Por enquanto, o hotel está com 65% de ocupação, segundo Cida Sanches, responsável por vendas no hotel. O hotel Pirá Miúna por enquanto está com 40% de ocupação de seus 41 apartamentos. Segundo o responsável pelas reservas, Luciano Del Pino, na semana que vem o índice deve chegar a 60%.

Felipe Garcia, gerente do hotel pousada Arte da Natureza, conta que os 22 apartamentos já estão reservados há mais de um mês. Segundo ele a procura começou há aproximadamente dois meses. Ele avisa que em julho a capacidade do estabelecimento vai aumentar para 48 apartamentos.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

TRADIÇÃO E CELEBRAÇÃO

ARARA reúne convidados em tradicional almoço de aniversário de Aquidauana

AQUIDAUANA

ABIMC promove ação solidária no bairro São Francisco

GASTRONOMIA

Feira da Estação movimenta Aquidauana neste sábado

Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local

IBGE

Aquidauana chega a 48,8 mil habitantes e é 9ª mais populosa de MS

Publicidade

Cultura

Nioaque reúne histórias e memórias locais em nova coletânea educativa

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo