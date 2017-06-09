Crise e chuva afastam turistas de Bonito e hotéis ainda têm vagas para feriadão

Bonito, um dos destinos preferidos do sul-mato-grossense e que atrai turistas de todo o Brasil e do mundo, tem percebido uma queda na taxa de ocupação desde agosto do ano passado. Além disso, segundo a Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio do município, que fica a 300 quilômetros da Capital, a chuva atípica do mês de maio também contribuiu para afugentar os visitantes. Com isso, a rede hoteleira ainda dispõe de vagas.

O secretário de turismo, Augusto Barbosa Mariano, afirma que são esperados cerca de 5 mil turistas para a semana com o feriadão de Corpus Christi (15 de junho), porém o número não reflete o que acontecia no mesmo período do ano passado.

“Temos sofrido com a crise. Após agosto e esse ano tem tido queda de ocupação da rede hoteleira. Os problemas do país e estado refletiram no fluxo de turistas. Aliado a isso, o mês de maio foi muito chuvoso e atípico, em relação aos 20 anos. O índice pluviométrico do mês está entre os 4 maiores para o período. Junho é considerado baixa temporada, mas estamos trabalhando”, declara Augusto

Segundo ele a estiagem foi suficiente para reabrir o Balneário Municipal, que teve de ser interditado pelo excesso de chuvas (http://www.midiamax.com.br/cotidiano/chuva-forte-fim-semana-interdita-ba...), e todos os atrativos de Bonito já estão em funcionamento. “Os empresários fizeram as intervenções necessárias em reparos e limpezas”, explica.

Os hotéis e pousadas de Bonito registram média de 70% de ocupação para a semana do feriado. O responsável pelo departamento de reservas do hotel Zagaia informou que 69% dos 150 apartamentos estão reservados, mas a expectativa é que na semana que vem, a ocupação chegue a 85%.

Já no hotel Marruá, que oferece 120 apartamentos, espera uma ocupação de 90% para a próxima semana. Por enquanto, o hotel está com 65% de ocupação, segundo Cida Sanches, responsável por vendas no hotel. O hotel Pirá Miúna por enquanto está com 40% de ocupação de seus 41 apartamentos. Segundo o responsável pelas reservas, Luciano Del Pino, na semana que vem o índice deve chegar a 60%.

Felipe Garcia, gerente do hotel pousada Arte da Natureza, conta que os 22 apartamentos já estão reservados há mais de um mês. Segundo ele a procura começou há aproximadamente dois meses. Ele avisa que em julho a capacidade do estabelecimento vai aumentar para 48 apartamentos.