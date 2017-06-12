Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 09:09

Buscar

Últimas notícias
X

Turismo

Sabores regionais de Corumbá estão entre os atrativos no Pantanal

Cozinha pantaneira reúne as influências da Bolívia, Paraguai e Portugal

Flavio Brito

Publicado em 12/06/2017 às 10:03

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A herança cultural, aliada às tradições pecuária e pesqueira, gerou uma diversidade na gastronomia regional corumbaense. Destacamos os peixes pacu, pintado e o dourado que podem ser fritos, cozidos ou assados, além do caldo de piranha. O churrasco com mandioca e a carne seca, o tereré (erva-mate servida gelada em chifre de boi), a chipa, a sopa paraguaia, a saltenha e a bocaiúva também fazem parte da rica gastronomia pantaneira.

Entre peixes de água doce, costumes dos peões boiadeiros, tradições bolivianas e paraguaias, a comida típica de Corumbá mescla todos esses elementos com um toque bem pantaneiro. Conheça um pouco mais sobre a culinária corumbaense, considerada rica, saborosa e diversificada.

Churrasco pantaneiro: o churrasco é um dos pratos mais tradicionais do Pantanal. Ele consiste em diversos cortes de grandes peças de carne bovina, servidas em longos espetos de madeira. Quem visita o Mato Grosso do Sul não pode deixar de provar o tradicional churrasco pantaneiro. O churrasco é normalmente temperado com sal grosso e acompanhado por vinagrete, arroz branco e mandioca amarela.


Caldo de piranha: muito tradicional na cidade, o ensopado é batido com temperos e a carne de piranha. O peixe é difícil de comer inteiro por ter muitas espinhas, o caldo é a receita mais preparada deste pescado.

Macarrão de comitiva: é uma porção de macarrão frito na banha de porco, acompanhado de carne seca.

Milk shake de bocaiúva: Sabor do cerrado, típica da vegetação sul-mato-grossense é uma mistura refrescante de bocaiúva, sorvete e leite, muito refrescante para os dias de calor.

Paçoca de carne seca: compõe farinha, manteiga e carne seca.

Sopa paraguaia: bolo de fubá com queijo e cebola, herança da guerra do Paraguai, consumido essencialmente no café da manhã e no chá da tarde.


Arroz carreteiro: é um prato simples, feito com arroz e carne seca, além de outros temperos. A origem do arroz carreteiro vem das comitivas pantaneiras, que preparavam durante o transporte do rebanho. Como não se podia congelar a comida, o charque era levado no lombo de animais em baús (broacas) e se tornou fundamental na tradição da culinária do Pantanal.

Arroz boliviano: vindo da Bolívia e adaptado para a culinária sul-mato-grossense, este prato é um tipo de arroz preparado com carne moída, queijo, batata, pimentão, milho, banana da terra e vários outros ingredientes.

Chipa:  é um biscoito tradicional da culinária paraguaia, semelhante ao pão de queijo mineiro, porém com consistência e sabor próprio. Em geral, o preparo de sua massa requer polvilho, óleo vegetal ou azeite de oliva, queijo ralado, ovos e sal. Após pronta a massa, os chipas são confeccionados sempre em forma de “ferradura”.


Saltenha boliviana: empanado de frango com batata, uva passa, sua massa é levemente doce.

Tereré: erva-mate servida com água bem gelada.

Sarrabulho: De origem portuguesa o prato é típico em Corumbá, os ingredientes são à base de miúdos bovinos, azeitonas e vinho tinto, calabresa e linguiça. Em Corumbá, o sarrabulho não pode faltar em grandes festas, servido até mesmo como entrada para o tradicional churrasco de chão pantaneiro.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

TRADIÇÃO E CELEBRAÇÃO

ARARA reúne convidados em tradicional almoço de aniversário de Aquidauana

AQUIDAUANA

ABIMC promove ação solidária no bairro São Francisco

GASTRONOMIA

Feira da Estação movimenta Aquidauana neste sábado

Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local

IBGE

Aquidauana chega a 48,8 mil habitantes e é 9ª mais populosa de MS

Publicidade

Cultura

Nioaque reúne histórias e memórias locais em nova coletânea educativa

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo