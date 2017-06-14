Secretaria de turismo de Bonito promove reunião sobre Rally dos Sertões

O destino de ecoturismo brasileiro receberá a etapa do evento no dia 26 de agosto.

A reunião tem como objetivo formar uma comissão municipal para facilitar a interlocução entre interessados e participantes do evento.

O evento é direcionado aos representantes do trade turístico (meios de hospedagem, bares e restaurantes, Centros de Convenções, agências de viagens e turismo, empresas de transporte e todas as atividades comerciais periféricas ligadas - direta ou indiretamente - a atividade turística).

Participe!

Serviço

Reunião Rally dos Sertões 2017 - Etapa Bonito

Data: 14 de junho

Horário: 13h00

Local: Sala de reuniões da Secretaria de Turismo , Indústria e Comércio (SECTUR), localizada na Prefeitura Municipal (antigo plenário da Câmara).

A Presença pode ser confirmada pelo endereço: https://goo.gl/XLz0lw