Secretaria de turismo de Bonito promove reunião sobre Rally dos Sertões

Reunião
A Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio de Bonito realiza na próxima quarta-feira (14), a partir das 13h00, reunião sobre o Rally dos Sertões 2017.
O destino de ecoturismo brasileiro receberá a etapa do evento no dia 26 de agosto.
A reunião tem como objetivo formar uma comissão municipal para facilitar a interlocução entre interessados e participantes do evento.
O evento é direcionado aos representantes do trade turístico (meios de hospedagem, bares e restaurantes, Centros de Convenções, agências de viagens e turismo, empresas de transporte e todas as atividades comerciais periféricas ligadas - direta ou indiretamente - a atividade turística).
Participe!
Serviço
Reunião Rally dos Sertões 2017 - Etapa Bonito
Data: 14 de junho
Horário: 13h00
Local: Sala de reuniões da Secretaria de Turismo , Indústria e Comércio (SECTUR), localizada na Prefeitura Municipal (antigo plenário da Câmara).
A Presença pode ser confirmada pelo endereço: https://goo.gl/XLz0lw
GASTRONOMIA
Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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