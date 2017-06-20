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Turismo

Fundtur-MS participa de encontro de gestores do turismo da Rota Norte

Luiz Guido Junior

Publicado em 20/06/2017 às 08:58

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Na última quarta-feira (07.06), aconteceu o “Encontro Rota Norte Região de Turismo de Mato Grosso do Sul” em São Gabriel do Oeste, município a 145 km de Campo Grande. Os representantes da Rota Norte discutiram sobre a nova composição do Fórum regional, sobre ações para o desenvolvimento do turismo na região e os roteiros já trabalhados, voltados principalmente para o turismo de base comunitária.

O diretor-presidente da Fundtur-MS, Bruno Wendling, apresentou as diretrizes adotadas pela Fundtur em sua gestão e falou da importância da participação não só dos entes públicos, mas também da iniciativa privada nas discussões. “A Fundação de Turismo vai apoiar a região turística Rota Norte na profissionalização das instâncias de governança com ferramentas de planejamento, para que assim a região tenha um direcionamento estratégico na comercialização dos roteiros. Mas é preciso que haja também o envolvimento da iniciativa privada para o fomento e fortalecimento do turismo na Rota Norte”, ressalta.

Participaram do evento a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) e representantes dos municípios de Alcinópolis, Bandeirantes, Costa Rica, Coxim, Paraíso das Águas, Rio Verde, São Gabriel do Oeste e Sonora. A próxima reunião está prevista para acontecer no município de Coxim, no mês de julho, onde será eleita a nova diretoria do Fórum da Rota Norte.

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