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Pratos típicos de MS são servidos em restaurante de Brasília

Ação faz parte da Semana da Gastronomia Regional promovida pelo Senac DN

Flavio Brito

Publicado em 23/06/2017 às 10:56

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A culinária de Mato Grosso do Sul é destaque esta semana nos restaurantes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e da Confederação Nacional do Comércio (CNC), em Brasília. 

Os pratos como Caribéu, Pintado à Urucum, Arroz de Guariroba com Piqui, Linguiça de Maracaju e a Maminha Soleada com Melado Picante são preparados por chefs de cozinha do Senac, todos docentes da escola de gastronomia e hospitalidade em MS. 

A iniciativa é do Departamento Nacional do Senac que todo mês promove a divulgação dos pratos típicos de um Estado. "É a oportunidade de difundir nossas tradições, reforçar nossos valores como o de levar conhecimento sobre nossas ações. Divulgar nossas receitas e pontuar o que fazemos de melhor nas nossas aulas profissionalizantes", explica o diretor regional do Senac MS, Vitor Mello. "Em nossas salas de aula, recebemos desde profissionais em busca de aprimoramento das habilidades gastronômicas até as pessoas que querem cozinhar para exercitar um hobbie", diz.

O evento também é oportunidade de troca de conhecimento. Segundo a gerente da escola do Senac Gastronomia e Hospitalidade de Campo Grande, Roberta Ávalos, alem de divulgar nossa culinária, o projeto também prevê aulas para os alunos de cozinha do Senac em Brasília. "Faremos aula-show ministradas pelos nossos cozinheiros. Cerca de 20 estudantes participam da ação".

A Semana da Gastronomia Regional também é oportunidade de apresentar um novo conceito: cozinha afetiva sul-mato-grossense. O evento teve início nessa terça- feira (20) e termina no dia 23 de junho. Só no primeiro dia, foram servidas 346  pessoas.

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