Observatório de Turismo de Bonito disponibiliza site para pesquisas

O Observatório de Turismo e Eventos de Bonito (OTEB) acaba de disponibilizar o website oficial do centro de monitoramento e pesquisas da atividade turística de Bonito. A ferramenta divulga os números e pesquisas sobre o turismo da cidade, tais como a origem dos turistas nacionais e internacionais, fluxo, taxa de ocupação da rede hoteleira, dentre outros. O OTEB é coordenado pelo Bonito Convention & Visitors Bureau e recebe apoio de diversas organizações públicas e privadas. O site está disponível no endereço eletrônico: https://otbonito.com.br

O Observatório tem como objetivo o levantamento sistemático e contínuo de dados relevantes sobre a atividade turística em Bonito-MS. Todos os dados coletados são processados e divulgados regularmente via o Boletim Informativo mensal para a imprensa, gestores, profissionais, estudantes e interessados na atividade turística de nosso destino.

De uma forma informativa e clara, o Observatório busca fornecer informações relevantes e atualizadas para embasar as tomadas de decisões de empresários, profissionais e gestores de turismo.

Anuário Estatístico de Bonito de 2016

Os números do Anuário Estatístico de Bonito de 2016 estão disponíveis no site. Os dados foram coletados ao longo do ano pelo Observatório do Turismo e Eventos de Bonito-MS, coordenado pelo Bonito Convention & Visitors Bureau (CVB), com apoio da Prefeitura Municipal de Bonito e da Fecomércio-MS. De acordo com o documento, a taxa de ocupação da rede hoteleira da cidade manteve-se estável durante o período, com 53%, sendo que em 2015 o valor registrado foi de 52%.

Conforme o relatório divulgado, houve aumento, também, no número de visitantes em 2016 se comparado a 2015. Ao todo, 212.817 pessoas visitaram o destino no ano passado, crescimento de 4,17% em relação à 2015, quando a cidade recebeu 204.299 visitantes. Por conta do fluxo turístico, foi gerada uma receita de aproximadamente R$ 323 milhões para a economia do município neste período.

Desta forma, o documento mostra que, apesar da diminuição de renda e dos desafios que o país vem enfrentando em relação a economia, os brasileiros não deixaram de fazer turismo. A procura por destinos que ofereçam integração com a natureza e tranquilidade proporcionou à Bonito (MS) estabilidade da atividade turística em 2016.

O estudo também aponta que o perfil do visitante também se manteve parecido ao do ano anterior. Segundo a pesquisa, os visitantes, em sua maioria, foram representados pelo sexo feminino (52%), com idade média predominante entre 25 e 34 anos. Os principais estados que visitaram o destino em 2016 foram São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Já a origem dos visitantes internacionais são principalmente, de países como Alemanha, Paraguai e Estados Unidos.